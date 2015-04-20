AK Parti Sancaktepe Seçim Koordinasyon Merkezi Milletvekili Adaylarının Katılımı İle Açıldı

AK Parti Sancaktepe Seçim Koordinasyon Merkezi, milletvekili adaylarının da katıldığı bir programla açıldı. Programa katılan milletvekili adayı Mustafa Demiral, “Milletimizin ikbali ve istiklali için gece gündüz çalışmak zorundayız” dedi.AK Parti Sancaktepe Koordinasyon Merkezi’nin açılışı nedeniyle düzenlenen programa, milletvekili adayı Mustafa Demiral ve Faik Işık’ın yanı sıra Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem ve çok sayıda partili katıldı.Açılışta bir konuşma yapan milletvekili adayı Mustafa Demiral, Seçim Koordinasyon Merkezi’nin hayırlara vesile olmasını dileyerek, “Rabbimizin bize verdiği bu nimeti daha da ileriye taşıyabilmek, milletimizin ikbali ve istikbali için hepimiz gece gündüz çalışmak zorundayız” dedi. AK Parti’nin başarısında güçlü liderliğin yanı sıra teşkilatın dinamik yapısının da etkili olduğunu dile getiren Demiral, AK Parti’nin 7 Haziran seçimlerinden de başarı ile çıkacağını söyledi.Milletvekili adayı Faik Işık ise, AK Parti’nin kurulduğu günden bu yana çok sayıda seçim zaferi elde ettiğini belirterek, “Kurulduğu günden bu tarafa hangi ayda seçim olsa hepsinde bir zafer yazdınız. İnşallah bu tarih kitabı sizi bir de 7 Haziran’da yazacak. Bu tarih kitabı sizin çok zaferlerinizi yazacak” diye konuştu.Türkiye’de bir Arap baharının gerçekleştirilmeye çalışıldığını ancak başarılı olunamadığını kaydeden Işık, “3 gün sonra bir Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız olacak. 7 Haziran’da bu memleket için bir başka İstiklal Harbi’nin başladığı tarihtir. Görev bu kadar ağırdır” şeklinde konuştu.Açılış öncesinde Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Seçim Koordinasyon Merkezi daha sonra kurdele kesilerek hizmete açıldı.