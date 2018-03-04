"AK Parti Nevşehir Teşkilat İçi Eğitim Kampı"

NEVŞEHİR (AA) - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Bugün 2002 Türkiye'si olsaydı Türkiye, Fırat Kalkanı Harekatı'nı, Zeytin Dalı Harekatı'nı yapabilir miydi? IMF'nin üç kuruşuna muhtaç bir ülke, küresel güçlere 'Sen burada benim milli güvenliğimi tehlikeye atıyorsun, sen bölgenin istikrarını tehlikeye atıyorsun, bundan vazgeç' diyebilir miydi? Kredi muslukları biraz kapatıldığında Türkiye ekonomik krize girerdi." dedi.

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde AK Parti İl Teşkilatınca bir otelde düzenlenen "Teşkilat İçi Eğitim Kampı"nın kapanış programına katılan Işık, Türkiye'nin son 15 yılda gelişerek güçlendiğini, AK Parti iktidarından önceki ülke yapısının eskide kaldığını belirtti. Işık, Afrin operasyonunun bu dönüşüm sayesinde gerçekleştirildiğini bildirdi.

Afrin'de yürütülen operasyonun Türkiye sınırlarında bir terör devleti oluşturulmasına müsaade etmemek için sürdürüldüğünü vurgulayan Işık, şöyle devam etti:

"Bugün büyük bir türbülans var, büyük bir kaos var. Dün DEAŞ'i bahane ettiler, bölgeyi adeta parsellediler. Bugün DEAŞ tehdidi ortadan kalktı ama 'hangi bahaneyi uydururuz da bölgede kalmaya devam ederiz' diye arayış içerisindeler. Bugün 2002 Türkiye'si olsaydı Türkiye, Fırat Kalkanı Harekatı'nı, Zeytin Dalı Harekatı'nı yapabilir miydi? IMF'nin üç kuruşuna muhtaç bir ülke, küresel güçlere 'Sen burada benim milli güvenliğimi tehlikeye atıyorsun, sen bölgenin istikrarını tehlikeye atıyorsun, bundan vazgeç' diyebilir miydi? Kredi muslukları biraz kapatıldığında Türkiye ekonomik krize girerdi. Bugün AK Parti teşkilatlarında görev yapan arkadaşlarımızın ve tüm milletimizin iftihar etmesi gereken nokta, artık Türkiye birlerinin canı istediği zaman muslukları kıstığında ekonomik krize giren bir ülke değil. Bu, 15 yıldaki değişim ve dönüşümün sonucudur. Bugün dış politikada ayar verilen bir Türkiye yok, kendi milli menfaati için gerektiği zaman sınır ötesine operasyon yapan ve terör mahfillerini kendi ininde imha eden bir Türkiye var."

Başbakan Yardımcısı Işık, Afrin'de güvenlik güçlerinin kahramanca mücadele ettiğine dikkati çekti. Işık, "Orada terör örgütünün bir otorite kurmasına ve devletleşmesine müsaade etmeyeceğimizi söyledik, şu anda gereğini yapıyoruz. Birileri 10 bin kilometre öteden kendi güvenliğini bahane edip operasyon yapacak ama Türkiye hemen kendi sınırlarının dibinde oluşturulmaya çalışılan terör devletine müsaade edecek. Türkiye, artık o eski 'aman şu ne der, bu ne der' diyen Türkiye değil. Artık dünya, 'Türkiye ne der, Recep Tayyip Erdoğan ne der', ona bakıyor." ifadesini kullandı.

(Sürecek)