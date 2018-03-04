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"AK Parti Nevşehir Teşkilat İçi Eğitim Kampı"

- Başbakan Yardımcısı Işık: (2) - "Türkiye, artık kendi kritik teknolojilerini geliştiriyor. Yoksa biz bugün Afrin'e operasyon yapabilir miydik? Başkasının mühimmatıyla size operasyon yaptırırlar mı? Şu anda Afrin'de kullanılan mühimmatın yüzde 90'ından fazlası yerli üretim" - "AK Parti, bin yıllık davamızın bugünkü adıdır. Milli Savunma Bakanlığı yaptım. 2002'de iktidara geldiğimizde savunma sanayinin yerlilik oranı yüzde 24 idi ama bu oran sac bükmekten, niteliksiz işlerden farklı değildi. Bugün savunma sanayindeki yerlilik oranını yüzde 65’in üzerine çıkardık ve niteliği de kaliteyi de çok yükselttik"

04 Mart 2018 Pazar 15:17
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NEVŞEHİR (AA) - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Türkiye'nin artık kendi kritik teknolojilerini geliştirdiğini belirterek, "Yoksa biz bugün Afrin'e operasyon yapabilir miydik? Başkasının mühimmatıyla size operasyon yaptırırlar mı? Şu anda Afrin'de kullanılan mühimmatın yüzde 90'ından fazlası yerli üretim." dedi.

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde AK Parti İl Teşkilatınca bir otelde düzenlenen "Teşkilat İçi Eğitim Kampı"nın kapanış programına katılan Işık, burada yaptığı konuşmada, savunma sanayinde son 15 yılda atılan adımların Türkiye’yi güçlü bir yapıya kavuşturduğunu bildirdi.

Savunma sanayinde yerlilik oranının arttığına dikkati çeken Işık, bu tablonun Türk milleti için iftihar kaynağı olduğunu vurguladı.

Işık, "AK Parti, bin yıllık davamızın bugünkü adıdır. Milli Savunma Bakanlığı yaptım. 2002'de iktidara geldiğimizde savunma sanayinin yerlilik oranı yüzde 24 idi ama bu oran sac bükmekten, niteliksiz işlerden farklı değildi. Bugün savunma sanayindeki yerlilik oranını yüzde 65’in üzerine çıkardık ve niteliği de kaliteyi de çok yükselttik." diye konuştu.

Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılan mühimmatın neredeyse tamamının yerli üretim olduğunu aktaran Işık, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, artık kendi kritik teknolojilerini geliştiriyor. Yoksa biz bugün Afrin'e operasyon yapabilir miydik? Başkasının mühimmatıyla size operasyon yaptırırlar mı? Şu anda Afrin'de kullanılan mühimmatın yüzde 90'ından fazlası yerli üretim. Bu millete bu yakışır. Siz, İstanbul'u fethetmek için 'Şahin' toplarını döktüreceksiniz ve Bizans'ı yıkacaksınız ama onların evlatları bugün gelecek, 'şu ülke bunu vermezse ne yaparız, bu ülke ambargo uygularsa ne yaparız' diyecek. Bu, kabul edilecek bir durum mudur? 15 yılda gece gündüz çalıştık. Bugün hamdolsun Türkiye bu noktada namerde muhtaç bir ülke değil, dost ve kardeş ülkelerin de bu ihtiyaçlarını karşılayan bir ülke konumunda. Bu, hepimiz için iftihar edilecek bir durum değil midir?"

Türkiye'nin, bölge ülkeleriyle ciddi bir süreçten geçtiğine işaret eden Işık, "Bu süreçte Türkiye'nin güçlü olması, namerde muhtaç olmaması Türkiye'nin istikrarına bağlıdır. Milli güvenliğimiz, milli birlik ve beraberliğimize bağlı. Bu kadar önemli gelişmelerin olduğu bölgede bizim için Türkiye'nin istikrarı her şeyden önce. Buna katkı sunmak da milli bir görevdir." dedi.

(Bitti)

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yardımcısı Fikri IşıkKozaklıNevşehir
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