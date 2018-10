AK Parti MYK Toplantısı

ANKARA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'nin Türkiye'den ayrılmasına ilişkin, "Dokunulmazlığı olan birisi var, dolayısıyla herhangi bir şekilde seyahatinin engellenmesi söz konusu olamaz." dedi.

Çelik, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken düzenlediği basın toplantısında, açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesinin içeriğinin ne olduğuna ilişkin soruya, "Cumhurbaşkanımız ile Sayın Bahçeli arasındaki görüşme, Cumhur İttifakı'na verilen önemin altını çiziyor. Cumhur İttifakı, bugüne kadar milletimizin meselelerinin çözülmesi bakımından çok büyük işlev yerine getirmiştir." cevabını verdi.

Cumhur İttifakı konusunda beklentilerin devam ettiğini dile getiren Çelik, "Her iki parti de Cumhur İttifakı konusunda hassastır. Bu ittifakın ortaya koyduğu siyasal tutumun milletimize daha büyük hizmetler gerçekleştireceği konusunda kesin mutabakat vardır. Bu görüşme bunun bir kere daha altının çizildiği bir görüşmedir." dedi.

Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli arasında gerçekleşen görüşmenin somut sonuçlarını hemen söylemenin mümkün olmayacağını belirterek, yerel seçimlere dönük ittifakın nasıl olacağı konusunda ilgili heyetlerin çalıştığını ifade etti.

İttifak çalışmalarında yer alan heyetlerin yeniden bir araya geleceklerini aktaran Çelik, belli bir formülün olgunlaşması ya da karara verilmesi durumunda Genel Başkanlara sunulduktan sonra bu kararın açıklanacağını bildirdi.

- "İttifak konusu TBMM'nin gündemine gelecek"

AK Parti Sözcüsü Çelik, ittifak konusunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) de gündemine geleceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Cumhur İttifakı'nın öneminin her zaman altını çiziyoruz. Her iki partinin farklı konularda farklı yaklaşımları olabilir. Farklı yaklaşımlar, Cumhur İttifakı'na halel getirecek, onu zayıflatacak, akamete uğratacak meseleler olarak ele alınmıyor. Ayrı düşünüldüğü konular da olabilir. Ortak hareket edilmesiyle ilgili konular da olabilir. Cumhur İttifakı'ndaki arayış, her zaman milletimizin meselelerinin çözümüne dönük olarak ortak siyasetlerin nasıl geliştirileceğine dönüktür."

- "Kişisel haksızlığı affetme yetkisine sahip değiliz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki görüşmede, MHP'nin af teklifinin de gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine Çelik, bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devlete karşı işlenen suçlar haricindeki diğer suçlar konusunda adım atılmaması ve maşeri vicdana uygun bir yaklaşım geliştirilmesi gerektiği yönündeki açıklamalarını anımsattı.

Çelik, af meselesi konusunda vatandaşlardan çok sayıda mesaj aldıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Maşeri vicdan, herhangi bir mağduriyet söz konusuysa, vatandaşlarımızın mağdur olduğu durumlar söz konusuysa, kimsenin kişisel olarak uğradığı haksızlığı affetme yetkisine biz sahip değiliz. Bu çerçevede bu yaklaşımı gözeterek bir çalışma yapılıyor. Sayın Genel Başkanımız bugün bir ifade kullandı. 'Etiketi af olur' bunun dışında hem hükümet tarafında hem parti tarafında biz nasıl bir yaklaşım üretebiliriz. Kendi teklifimizi hazırlayalım.

Şimdiye kadar Genel Başkanımızın açıkladığı bu ilkeler çerçevesinde olacaktır. Çıkan şey, af tartışmasının içine mi girer ceza indirimi tartışmasının içine mi girer? Hem Adalet Bakanlığında hem de partide hukukçularımız, Siyasi ve Hukuk İşler Başkanlığı çalışma yürütüyorlar. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu ilkeler çerçevesinde, ortaya çıktığı zaman bizim de yaklaşımımız budur. Şu aşamada çalışmalar sürüyor. Çalışmalarla ilgili günlük olarak bilgi vermiyoruz. Son derece titiz bir çalışma yürüdüğünü söyleyebilirim."

- "ODTÜ'lü öğrencilerle ilgili dava geri çekilecek"

Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ODTÜ mezuniyet töreninde açtıkları pankartın ardından gözaltına alınan öğrencileri kabulünde neler yaşandığının sorulmasına karşılık, "Bu gençler kesinlikle ahlaki olarak kabul etmeyeceğimiz, kendi adetlerimiz açısından doğru bulmayacağımız bir pankart taşıyıp hem kendilerinin büyüğü olan bir insana hem de Cumhurbaşkanlığı makamına, Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük olarak asla söz konusu edilmemesi gereken birtakım ifadeler kullandılar ve sonucunda bu dava ortaya çıktı." dedi.

Bu durumun ahlaken yanlış, hem de bir suç olduğunu dile getiren Çelik, bunun hiçbir boyutuyla kabul edilemeyeceğini vurguladı.

ODTÜ'lü gençlerin mezuniyet töreninde yaşananlar sonrasında yaptıklarının yanlış olduğunu anladıklarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme talebinde bulunduklarını anlatan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, gençlere verdiği önem ve kıymet çerçevesinde bugün bu gençleri kabul etti. Kabul sırasında bu genç arkadaşlarımızın hangi bölümlerde okudukları, hangi projelerle uğraştıkları, beklentileri konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın onlarla güzel bir sohbeti oldu.

Arkadaşlarımızdan bir tanesinin ödül kazanmış bir projesi vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız onunla yakından ilgilendi. Diğer arkadaşlarımızın projelerini sordu. Kendilerine şunu söyledi, 'Bugün çalışıyoruz, koşturuyoruz, ülkemizi daha iyi yerlere getirmeye çalışıyoruz. Bu ülkeyi sizlere bırakmak için yapıyoruz. Büyük beklentilerimiz var. Ahlaken, kanunen doğru olmayan işlerin içine girmeyin. Hizmet edebileceğiniz güzel işlerle anılın.' Genç arkadaşımızın projesinden de bahsederek 'Hepinizin bu tip projelerle anılmasını istiyorum.' Genç arkadaşların çoğu endüstriyel tasarımcıydı. Bir tanesinin savunma sanayisi ile ilgili projesi ödül almış.

Sayın Cumhurbaşkanımız geçmişten beri bununla ilgili yaşadıklarını ve Türkiye'nin önüne çıkarılan engelleri, nasıl mücadele ettiğini ve genç arkadaşlarımızdan bundan sonra Türkiye'nin geçmişte muhtaç olduğu şeylere muhtaç olmaması için daha çok başarı beklediklerini ifade etti. Sayın Cumhurbaşkanımız adına açılan dava yarın itibarıyla geri çekilecektir. Eğitim öğretim yılı başlamıştır. Gençlerin yaptıklarından pişmanlık duymalarını ifade etmelerine karşılık da Cumhurbaşkanımız gençleri sevdiğini, yaptıklarının yanlış olduğunun altının çizilmesi bakımından bunu anlamaları gerektiğini söyledi. Çok güzel bir sohbet oldu. İyi bir karşılıklı diyalog oldu. ODTÜ'lü gençlerin kabulü bu şekilde gerçekleşmiş oldu."

- "Ulaşılan bilgiler var"

Çelik, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin soruşturmayla ilgili soruya cevap verirken de bunun Türkiye tarafından son derece hassas bir şekilde takip edildiğini söyledi. Çelik, "Her gün açıklama yapmıyoruz, her gün detaylarla ilgili konuşmuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Kızılcahamam kampından çıkarken kapanış konuşmasını yaptıktan sonra 'Olayın takipçisi bizzat benim. Bütün kurumlardan bilgi alıyorum, sonuç ortaya çıktıktan sonra da bizzat kendim açıklayacağım.' demişti." ifadelerini kullandı.

Olayın duyulmasından itibaren gazetecinin başına ne geldiği konusunda son derece etkili bir çalışma yürütüldüğünü belirten Çelik, "Ulaşılan bilgiler vardır. Çeşitli aşamalara ulaşılıyor. Başsavcılık tarafından bu soruşturma yürütüldüğü için bildiğimiz ya da bilmediğimiz şeyleri paylaşabilecek durumda değiliz. Hukuki bir süreç yürütülmektedir. Dünyadan da bu konuda büyük bir hassasiyet vardır. Mesele dünyanın meselesi haline gelmiştir." dedi.

- "Türkiye bağımsız soruşturmasını yürütüyor "

Çelik, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'nin soruşturma devam ederken Türkiye'den ayrıldığının hatırlatılması üzerine de şunları kaydetti:

"Bahsedilen konsolosun dokunulmazlığı var. Bugün bu dokunulmazlığın altını çizerek Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Sözcüsü, bu şahsın dokunulmazlığının kaldırılması gerektiğini söyledi. Dokunulmazlığı olan birisi var. Herhangi bir şekilde seyahatinin engellenmesi söz konusu olamaz. Büyükelçilerin, konsolosların faaliyetleri bunların bulundukları mekanların durumu Viyana Sözleşmesi ile garanti altına alınmıştır. Türkiye bir hukuk devletidir. Biz kendi soruşturmamızı yürütmek adına konsolosluk binası ve konsolosun evine yetkililerin girmesi için talepte bulunduk. Karşı tarafın cevabına göre anında buna olumlu karşılık verilmedi. Hukuka saygılı bir devlet olarak bu işleri yürütmek durumundayız."

Ömer Çelik, Türkiye'nin Suudi Arabistan ile ortak çalışma grubu kurmasına yönelik eleştirilere de değinerek, "Türkiye bağımsız soruşturmasını yürütüyor. Türkiye'nin bağımsız soruşturmasını yürütmemesi diye bir şey söz konusu değil. Bu egemenlik haklarımız içinde başkonsolosluk binası başka bir ülkenin toprağı sayılsa da Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içindedir. Ortaya çıkan iddialar çok vahim iddialardır. Araştırılması gerekir. Başsavcıvekili bizzat bu soruşturmanın başındadır. Yeterli bir kapasiteyle bunu yürütüyor. Suudi Arabistan makamları da 'biz iş birliği yapalım' dediği zaman buna da olumsuz bakmamız söz konusu olamaz. İş birliği çağrısı varsa buna olumlu bakmak da bir mahsur yok." diye konuştu.

Kaşıkçı meselesinin net bir şekilde açığa çıkarılacağını vurgulayan Çelik, şöyle dedi:

"Şundan herkesin emin olması gerekir, bu mesele net bir şekilde açığa çıkacaktır. Herhangi bir şekilde bu meselenin örtülmesi, kapatılması, zamana bırakılması gibi bir şey söz konusu değildir. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği şekilde en yüksek hassasiyetle bu mesele takip edilmektedir. Bundan sonra da takip edilecektir. Bu araştırmalar sonucunda ilgili makamlar bazı sonuçlara varmıştır. Bunu Başsavcılık açıklayacaktır. Önceliğimiz şu aşamada ne olmuştur, nasıl olmuştur, kimler tarafından gerçekleştirilmiştir? Hem bizim basınımızda hem Amerikan basınında bazı isimler, şahıslar üzerinde yoğunlaşma var. Her şeye bakılıyor, atlanan herhangi bir konu yok. Tam olarak açığa çıkması için ne bir kelime fazla ne bir kelime eksik her şeyin yapılacağını ve dünya ile bu şekilde paylaşılacağını ifade edebilirim. "

(Sürecek)