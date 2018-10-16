AK Parti MYK Toplantısı

ANKARA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sağlıkta tasarruf iddiasına ilişkin, "Vatandaşlarımızın herhangi bir şekilde tedirgin olmasına gerek yoktur. Sağlık hizmeti en dinamik şekilde şimdiye kadar olduğu gibi AK Parti dönemlerinde Cumhuriyet tarihinde olmayacak kadar parlak bir dönemine kavuşmuştur." dedi.

Çelik, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken düzenlediği basın toplantısında, açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Yerel seçim takviminin netleşip netleşmediğine ilişkin soru üzerine Çelik, seçim takviminin olgunlaşmaya başladığını, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karar vermesinin ardından takvimin açıklanacağını belirtti.

Çelik, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik tartışmalarının hatırlatılmasına karşılık, batıda bu tür tartışmaları yapanların "aşırı sağ" ile paralel söylem kullandığını söyledi.

Türkiye, Erdoğan karşıtlığı ve İslam düşmanlığı yapanların Avrupa'yı zehirlediğini vurgulayan Çelik, "Aşırı sağ, Avrupa'nın DAEŞ'idir. Avrupa'daki bu İslam düşmanları, antisemitikler Avrupa'nın DAEŞ'idir. Şimdi Ortadoğu'daki DAEŞ ile mücadele için seslerini en yüksek bir şekilde yükseltiyorlar ama Avrupa'nın DAEŞ'ine karşı sürekli olarak sempatik mesajlar gönderiyorlar." diye konuştu.

- "(Türkiye) Tarih boyunca güçlü bir Avrupa devleti olmuştur"

Ömer Çelik, bu tür tartışmaların AB'nin geleceğini tehdit eden işler olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Herkes şunu bilsin, bunların söylemleriyle Türkiye'ye hiçbir şey olmaz. Türkiye yüzyıldır bir Avrupa demokrasisidir. Tarih boyunca da güçlü bir Avrupa devleti olmuştur. Bugüne nasıl gelindiyse, bundan sonrasına daha güçlü bir şekilde, aynı şekilde yolumuza devam ederiz. Eğer Avrupa Birliği üyesi olsaydık, bugünkü meydan okumalara baktığınızda bundan en çok Avrupa Birliği faydalanırdı.

Türkiye'nin bu büyük kapasitesinden onlar faydalanırdı ama bunu yapmıyorlarsa da bunun Türkiye'ye vereceği bir zarar yoktur. Türkiye yüzyıldır güçlü bir Avrupa demokrasisi, tarih boyunca da güçlü bir Avrupa devleti oldu. Bundan sonra da yoluna böyle devam eder ama Avrupa Birliği bu şekilde yoluna devam eder mi? Bununla ilgili milyonlarca, binlerce soru var. O soruları üretenler bunlar."

- "Kılıçdaroğlu'nun söylediği iddiaların altı boş"

Sağlıkta tasarruf iddiasına yönelik tartışmaları da değerlendiren Çelik, söz konusu hastanelerin bütçesinin ayrı olduğunu ve birtakım tasarrufların ortaya konulmuş olabileceğini söyledi.

Çelik, Sağlık Bakanlığının hastanelere her türlü desteği verebilecek iradesi olduğuna işaret ederek, "CHP'nin ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği bu iddiaların altı boştur. Herhangi bir hastanemizde bu şekilde bir boşluk söz konusu olmaması için bizzat bu konu Sağlık Bakanlığı tarafından takip edilmektedir." dedi.

Sağlık Bakanlığının aylar öncesinden bu iradeyi ortaya koyduğuna dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın herhangi bir şekilde tedirgin olmasına gerek yoktur. Sağlık hizmeti en dinamik şekilde şimdiye kadar olduğu gibi AK Parti dönemlerinde Cumhuriyet tarihinde olmayacak kadar parlak bir dönemine kavuşmuştur. Dolayısıyla herhangi bir aksama, gerileme, zayıflama söz konusu olmayacaktır."

- "CHP karşı tarafın yanında yer alıyor"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun rahip Brunson davasına yönelik sözlerine de değinen Çelik, Türkiye Cumhuriyeti devletinin Cumhurbaşkanı ve Hükümeti ile bir başka devlet arasında tartışma olduğu zaman CHP'nin karşı tarafın yanında yer aldığının altını çizdi.

Çelik, bu konuda CHP'nin bu zamana kadar kendi tarihine olumlu anlamda herhangi bir katkı sağlayan açıklama yapmadığını belirterek, "Bu sefer de tutuyor Trump'ın söylediklerini esas alıp haddini aşarak Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nı yargılamaya kalkıyor. Buradaki zihin çatlağının giderilmesi lazım. Buradaki düşünce anlayışında maalesef giderek derinleşen bir fay kırığı var. Bu fay kırığı her olayda Cumhuriyet Halk Partisi siyasetinin yeni bir tsunaminin altında kalmasına yol açıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Brunson davasıyla ilgili Türkiye'ye yönelik tehditlerin ciddiye alınmadığını kaydeden Çelik, "Onlara şunu öğrenmeleri gerektiği söylendi, 'Dünyanın hiçbir yerinde bu dayatma dilini kullanmamalılar.' Ama bu dayatma dilinin bir yerlerde işe yarayacağını düşünüyorlarsa, şunu bilsinler ki yegane işe yaramayacağı yer Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti'dir." dedi.

(Sürecek)