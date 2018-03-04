MUĞLA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz istiklalimiz ve istikbalimiz için her şeyi göze aldık. Mücadelemizi de buna göre vermeyi sürdüreceğiz. Bugün Afrin'deyiz, yarın Menbiç'te olacağız, ertesi gün Fırat'ın doğusunu Irak sınırına kadar teröristlerden temizleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Program yoğunluğu nedeniyle AK Parti Muğla Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'ne katılamayan Erdoğan'ın gönderdiği mesaj, kongrenin yapıldığı Menteşe Spor Salonu'nda okundu.

Mesajında Muğla'daki kongreye katılmayı arzuladığını ancak bunun nasip olmadığını aktaran Erdoğan, Muğlalıların kendilerine olan muhabbet ve güvenini çok iyi bildiğini belirtti.

Erdoğan, "Seçimlerde Muğla’da hedeflediğimiz neticelere ulaşmamanın Muğlalı kardeşlerimizin değil, bizim eksikliğimiz olduğuna inanıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde bu eksikliği süratle gidererek inşallah Muğla’da ilk etapta Türkiye ortalamasına, ardından da daha ileri düzeylere ulaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bunun gerçekleşebilmesi için kadın kollarına çok önemli görev düştüğünü, aynı şekilde diğer teşkilatların da sorumluluklarının çok büyük olduğunu vurgulayan Erdoğan, bugüne kadar Muğla teşkilatlarında görev yapanlara şükranlarını sundu, ahirete irtihal edenlere de Allah'tan rahmet diledi.

- "28 Şubat'ın failleri sahte düşmanlar ve sahte saflar üretti"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla'nın yıllarca demokrasinin, kalkınmanın, milli ve manevi değerlere sahip çıkmanın bayraktarlığını yapmış bir il olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz hafta 21'inci yıl dönümü vesilesiyle bir kez daha gündemimize gelen 28 Şubat gibi hadiselerin milletimize verdiği zararların başında, suni tartışmalarla değerlerimizi yıpratmak gelir. Bu ülkede hiç kimse kökeni, inancı ve meşrebi yüzünden dışlanamaz, ikinci sınıf vatandaş olarak görülemez, milletiyle ve devletiyle olan bağları asla zayıflatılamaz. 28 Şubat'ın failleri, sırf kendi çıkarlarını korumak adına, sahte düşmanlar ve elbette buna karşı sahte saflar üretmişlerdir. 27 Mart'ın 12 Eylül'den, 12 Eylül'ün 28 Şubat'tan, PKK’nın FETÖ’den, FETÖ’nün DEAŞ’tan farkı olmadığını görmek için yaşadıklarımız bize yeter."

Milletin hakikatleri gördüğünü, bu nedenle de şartlar ne olursa olsun, yıllardır kendilerine desteği hiç esirgemediğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz de milletimizin desteğine, hangi alanda ne yapmamız gerekiyorsa, hangi hizmeti ortaya koymamız icap ediyorsa, hangi mücadeleyi vermemiz bekleniyorsa, onu yaparak cevap vermenin gayreti içinde olduk. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Biz istiklalimiz ve istikbalimiz için her şeyi göze aldık. Mücadelemizi de buna göre vermeyi sürdüreceğiz. Bugün Afrin'deyiz, yarın Menbiç'te olacağız, ertesi gün Fırat'ın doğusunu Irak sınırına kadar teröristlerden temizleyeceğiz. Bu vesileyle şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum. Şehitlerimizin ne kanları yerde kalacak ne de fedakarlıkları boşa gidecektir. Ülkemizin üzerinde oynanmaya çalışılan oyunların bozulması bakımından 2019 seçimleri çok önemlidir. Bu seçimler, siyasi sonuçları yanında, istiklalimiz ve istikbalimiz için verdiğimiz büyük mücadelenin de geleceğini belirleyecektir. 2023 yürüyüşümüzde olduğu gibi 2053 ve 2071 vizyonlarımızı hayata geçirirken de Muğla’yı güçlü bir şekilde yanımızda görmek istiyoruz."

Erdoğan, ayrıca kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi.