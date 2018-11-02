ANKARA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturmasına ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Türkiye'nin düşmanlarının yapmadığı bir tutum içine girdiğini" belirterek, AK Parti olarak bunu kınadıklarını ve Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

Çelik, AK Parti MKYK toplantısı devam ederken gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cemal Kaşıkçı cinayetini soruşturan Türk yetkililere, dünyadan iki farklı olayı örnek verdiğini belirten Çelik, "Viyana Sözleşmesi'nin cevaz verdiği hususlar var, cevaz vermediği hususlar var. Birisinin birisine karşı işlediği suç anında tespit edilebiliyorsa Viyana Sözleşmesi oraya egemen ülkenin müdahalesine cevaz veriyor. Ama Kaşıkçı olayında böyle bir şey söz konusu değil. Olayın duyulduğu andan itibaren geçen süre içerisinde, delillerin toplanması ve birleştirilmesi çeşitli unsurların bir araya getirilmesi ile bu tablo tamamlanabiliyor." diye konuştu.

- "Bu kadar siyasi tutarsızlık, siyasi basiretsizlik, siyasi cehalet olmaz"

Çelik, Kılıçdaroğlu'nun soruşturmayı yürüten kurumların çalışma prensibini bilmediğini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Zannediyor ki sanki bütün bu olup biteni canlı yayında izlediler, bunu gördükten sonra gidip niye tutuklamadınız diye bir şey söylüyor. Bu kadar siyasi tutarsızlık, bu kadar siyasi basiretsizlik, bu kadar siyasi cehalet olmaz. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları, dünyada Türkiye'yi bu konuda eleştiren en ileri ülkeden bile daha geri bir pozisyonda. Eleştiride en ileriye giden, Türkiye'yi suçlamak için özel gayret sarf eden ülkelerden bile daha kötü bir pozisyondadır."

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Kaşıkçı cinayetinin faillerinin Türkiye'den çıkışını eleştirmesine değinen Çelik, hukuk kuralları itibarıyla somut suç delilleri olmadan bu kişilerin gidişinin engellenemeyeceğinin altını çizdi.

Çelik, soruşturma süresi boyunca, Türkiye'nin performansını herkesin tebrik ettiğini vurgulayarak, "Bir tek Kılıçdaroğlu maalesef Cumhurbaşkanımıza karşı, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı böylesine kara bir propaganda faaliyetinin içerisinde duruyor. Hasımlarımızın, Türkiye düşmanlarının yapmadığı bir tutum içerisine giriyor. Bunu açık ve net bir şekilde kınıyoruz." diye konuştu.

- Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

Kılıçdaroğlu hakkında, Kaşıkçı cinayetine ilişkin Erdoğan'a iftiralarından dolayı suç duyurusunda bulunacaklarını bildiren Çelik, "Dün, kendisi açtı bu kapıyı. 'Ben, suç duyurusunda bulunacağım' dedi. Biz de bu iftiraya karşı hukuki girişimimizi başlatıyoruz. Zaten bunu izleyen vatandaşlarımızın, o saatten itibaren parti genel merkezimize, bize ilettikleri mesajlar da bizi buna mecbur kılmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, Türkiye için büyük bir meseleye dönüşmüştür." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun, konuştuğu hiçbir konuda doğru bir maddi bilgiye sahip olmadığını ifade eden Çelik, "Yanlış bilgilerin üzerine çok keskin tutumlar yerleştiriyor ve en son gelinen noktada isminde cumhuriyet, halk olan bir partinin genel başkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanının güçlü bir şekilde aydınlatmaya çalıştığı bir siyasi cinayeti de odak karartmaya çalışıyor. Faillere yönelecekken, faillere emir verenlere yönelecekken Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını, adli mercilerimizi, emniyet mercilerimizi suçlayan ve üstelik onlara dava açacağını söyleyen bir konuma düşüyor." şeklinde konuştu.



- "Sorumluluğu örtecek şekilde iftira atıyor"



Hukuki olarak buna gereken cevabın verileceğinin altını çizen Çelik, Kılıçdaroğlu'nun, başka bir devletin yetkililerinin sorumluluğunu örtecek şekilde iftira attığını söyledi.



Kılıçdaroğlu'nun, faillere emir verenlerin sorumluluğunu karartacak şekilde kara propaganda yaptığını ifade eden Çelik, buna karşı hukuki girişimin başlatılacağını bildirdi.



Çelik, Kılıçdaroğlu'nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunun İstanbul Havalimanı'nda verilmesini eleştirerek, devlet geleneklerini hatırlatmasına ilişkin de "Kendileri devlet geleneklerinden kopalı çok oldu. Cumhurbaşkanımız, Meclise girdiği zaman devlet geleneklerimize göre partiler, milletvekilleri onu nasıl karşılar, CHP bu konuda nasıl bir tutum alıyor. Sadece bunun değerlendirilmesi bile devlet geleneğiyle şimdi CHP'nin yan yana gelmeyeceğini açık ve net bir şekilde gösteriyor." ifadelerini kullandı.



- "Cumhur İttifakı devam ediyor"



Cumhur İttifakı'nın devam ettiğini ve karşılıklı olarak partilerin bu konuda gösterdiği özenin açık olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:



"Türkiye'nin büyük siyasi meselelerinde, Cumhur İttifakı'nı oluşturan ruha, ittifakla ilgili milletimizin toplumsal talebine saygı göstererek bu ittifakın devam etmesinden büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Gelinen noktada, sadece yerel seçimlerle ilgili bir formül bulunamamıştır. Herhangi bir siyasi meselede ortak bir tutum üretememek, Cumhur İttifakı'nın sona ermesi anlamına gelmiyor. Bu tek tek siyasi meselelerin çok üstünde bir yerdir. Biz AK Parti olarak bu ittifaka vermiş olduğumuz önemi, bu ittifaka dönük olarak milletimizin talebini büyük bir saygıyla ve olumlu bir şekilde karşıladığımızı ifade ediyoruz. Bu ittifakı sarsmaya dönük yerel seçimlerde birtakım faaliyetler ortaya çıktığı zaman Cumhur İttifakı'nın doğası çerçevesinde, karşılıklı olarak bu ittifakın ortaya koyduğu hassasiyet, kendiliğinden işleyecektir."



Çelik, bir soru üzerine belediye başkanı aday adaylarının başvuru ücretlerinin yazılı açıklanacağını bildirdi.

(Bitti)