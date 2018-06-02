AK Parti Milletvekili Günay'ın seçim koordinasyon merkezi açıldı

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay'ın seçim koordinasyon merkezi düzenlenen törenle açıldı.

Tarihi Odunpazarı Meydanı'nda gerçekleşen açılış törenine AK Parti Milletvekili Nabi Avcı, eski AK Parti Milletvekili Salih Koca, milletvekili adayları, AK Parti İl Başkanı Murat Özcan, AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Volkan Doğan, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Yalçın ve vatandaşlar katıldı.

Avcı, açılışta yaptığı konuşmada, bugün sadece bir seçim koordinasyon merkezini açılışı gerçekleştirmediklerini belirterek, Türk'ün tarihi yürüyüşünün, kızıl elma yürüyüşünün Eskişehir adımını birlikte yaşadıklarını kaydetti.

Günay ise 24 Haziran'daki önemli seçim için gayretle çalışacaklarını belirterek, 24 Haziran'ın adeta bir kader günü olduğunu vurguladı.

Söz konusu tarihin bir hesaplaşma günü değil birlik günü olması gerektiğinin altını çizen Günay, şöyle devam etti:

"Bugün ilk turda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı seçtirmek, Cumhur İttifakı olarak en fazla sayıda milletvekili çıkarmak için buradayız. Bugün biz olma günüdür, Cumhur İttifakı'nın günüdür. Bu yüzden her derdimizi bir kenara bırakacak ve 24 Haziran için çalışacağız. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nı mecliste çoğunluk yapacağız. Vakit Eskişehir vakti, vakit Türkiye vakti, gönlümüz ve yolumuz ak, açık olsun."