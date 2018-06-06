AK Parti Milletvekili Günay ziyaretlerini sürdürüyor

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, kentteki ziyaretlerine devam ediyor.

Günay'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Günay, Malıçlılar Gençlik Derneği'ni ve Muhacır Dernekleri Federasyonu'nu ziyaret edip, KOSGEB girişimcileriyle bir araya geldi.

Girişimciliğin önemine değinen Günay, "Düşündüğünüz iş fikirlerini hayata geçirip daha da büyütmeniz için her zaman destek olacağız. Sizlere teşvikler vereceğiz. Son dönemlerde biliyorsunuz oldukça yoğun desteklerimiz oldu. İnşallah bunlar devam edecek. Yeter ki siz hayalinizdeki iş fikirlerini hayata geçirebilin. Benim için girişimcilik çok önemli, inşallah sizlerde bu küçük tohumları büyütür, hem ekonomimiz hem de şehrimiz için katma değer üreten işletmeler olursunuz. Hep birlikte tekrar iftarlarda, yemeklerde güzel organizasyonlarda bir araya gelmeyi diliyorum." ifadelerini kullandı.