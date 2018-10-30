AK Parti Milletvekili Günay Eskişehir'i anlattı

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, "Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İş birliği Protokolü" imza törenine katıldı.

Günay'ın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sarıcakaya Kadın Kooperatifi Başkanı Kadriye Okur ile birlikte hükümetin üç bakanıyla görüşen Günay, Eskişehir'de devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi ve gelecek projeleri anlattı.

TADEM ile gelinen noktayı, Sarıcakaya Kadın Kooperatifi'nde gerçekleşen faaliyetleri ve hayata geçirmek istenilen projeleri konuştuklarını ifade eden Günay'ın açıklamada şu görüşlerine yer verildi:

"Bakanlarımızın desteğine güveniyor, Eskişehir için sürdürülebilir projeler üretiyoruz. İnşallah çalışmalarımızı kısa zamanda kamuoyuna da açıklayacağım. Eskişehir olarak ticaret ve sanayi anlamında önemli bir noktadayız. Bu anlamda da şehrimize ve ülkemize katkı sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ancak kadınlarımızın bu gelişimden daha fazla pay almasını, üretmesini, iş gücüne katılmasını istiyoruz.

İşte bunun için şehrimizde yürüttüğümüz projelerimiz var. Bunlara ek olarak daha kapsayıcı ve sürdürülebilir projeler üstünde çalışıyoruz. Önceki bakanlarımızın bu anlamda bizlere desteği hep en üst düzeyde oldu, kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum, her adımında yanımızda oldular. Şehrimiz için, ülkemiz için yürüttüğümüz ve yürüteceğimiz projelerimize mevcut bakanlarımızın da en üst seviye destek vereceklerinden şüphemiz yok. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah Eskişehirimiz kadınlarımızın omuzlarında yükselecek."