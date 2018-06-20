AK Parti Milletvekili Avcı'dan ziyaretler

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı'nın kentteki ziyaretleri sürüyor.

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Milletvekili Avcı, Özdenk Sosyal, Kültürel, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Ağaçhisarlılar Derneğini ziyaret etti.

Avcı, ziyaretinde, 24 Haziran seçimlerinin önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Bu memleketin nereden nereye geldiğini, son 16 yılda ne gibi değişikler yaşandığını bilmeyen, buna yaşı yetmeyen gençlerimizi görüyorum karşımda. Sizden ricam bu memlekette nasıl değişiklikler yaşandığını bu gençlerimize aktaralım. Önümüzdeki seçim bu değişim ve gelişimin devamı demektir. Siz kadirşinas kardeşlerimizin desteğiyle bu gelişim devam edecek inşallah."

Avcı, bir kahvehaneye uğrayarak vatandaşlarla sohbet edip, çay içti.

- Fabrika ziyaretleri

Avcı, Sarar-CCS Giyim Fabrikası ve Arslan Kalıp Fabrikasını ziyaret etti.

Sarar-CCS Giyim Fabrikası ziyaretinde işçilerle bir araya gelen Avcı, Sarar'ın dünya çapında tanınan ve takdir edilen bir marka olduğunu belirterek, istikrar ile birlikte Eskişehir sanayisinde daha büyük başarıların geleceğini söyledi.

İşçilere seslenen Avcı, "Sarar sizin sayenizde Eskişehir'in ve Türkiye'nin gururu oldu. İnşallah desteklerinizle ülkemizdeki bu güven, bu istikrar devam edecek. Huzurumuz, refahımız, ekmeğiz, aşımız artarak devam edecek. İnşallah yeni dönemde de sizinle birlikte Eskişehir ve Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Arslan Kalıp Fabrikasını ziyaret eden Avcı, işçilerle buluşacağı salona Eskişehir Marşı ile girdi.

- ETO ziyareti

Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler ve yönetim kurulunu ziyaret etti.

Eskişehir ekonomisi hakkında istişarelerin yapıldığı buluşmada Milletvekili Avcı, Eskişehirspor ve Millet Bahçesi hakkında ETO'nın değerlendirmelerini aldı.

Ekonomide en önemli unsurun güven ve istikrar olduğunu belirten Avcı, yeni dönemde de istikrarın devam etmesi gerektiğini, Eskişehir tüccarı ve sanayicileri ile beraber, işbirliğiyle Eskişehir'in sorunlarını çözmek için çalışacaklarını ifade etti.