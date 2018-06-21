AK Parti Milletvekili Avcı'dan ziyaretler

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili ve adayı Nabi Avcı, 24 Haziran seçimleri çalışmaları kapsamında Çamlıca Mahallesi'nde düzenlenen mahalle mitingine katıldı.

Avcı, AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Çamlıca Mahallesi'nde katıldığı mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 16 yılda nereden nereye geldiğinin, ne gibi değişikler yaşadığını herkesin bilmesi gerektiğini belirtti.

Yapılanların anlatılmasının önemine işaret eden Avcı, şunları kaydetti:

"Bugün 25 yaşında olanlar bunları bilemeyebilir. Biz onlara teker teker anlatmalıyız. Bugünkü gençler randevularla güzel hastanelere gidiyorlar, kitaplarını okul sıralarının üzerinde buluyorlar, geniş yollarda, hızlı trenlerde seyahat ediyorlar. Onlar bütün bu hizmetlerin içinde büyüdüler. Öncesini bilmedikleri için hep böyle zannedebilirler. Siz bundan önceki Türkiye’nin durumunu anlatırsanız; onlar da vatanın, milletin ve istikrarın değerini daha iyi görürler. Sizden ricam bu memlekette nasıl değişiklikler yaşandığını bu gençlerimize aktaralım. Önümüzdeki seçim bu değişim ve gelişimin devamı demektir. Siz kadirşinas kardeşlerimizin desteğiyle bu istikrar ve büyüme devam edecek inşallah."

- İşçilerle buluştu

Avcı, seçim çalışmaları kapsamında ayrıca fabrikaları ziyaret edip işçilerle buluştu.

Cardin Mobilya Fabrikası'nı ziyaret eden Avcı, burada yaptığı konuşmada, Türkiye için çalışmanın ve üretmenin vatani bir görev olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Eskişehir Marşı'nda anlatıldığı gibi siz de çalışarak, üreterek vatani bir hizmet gerçekleştiriyorsunuz. Son 16 yılda Türkiye 3,5 kat büyüdüyse bu işini doğru yapanlar sayesinde oldu. İnşallah desteklerinizle ülkemizdeki bu güven, bu istikrar devam edecek. İnşallah yeni dönemde de sizinle birlikte Eskişehir ve Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Size çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Allah sizden razı olsun. Emeğiniz, alın teriniz mübarek olsun."

Nabi Avcı, Karaçay-Malkar ile Karaörenliler derneklerini de ziyaret etti ve Kayı Boyu Derneği'nin organize ettiği sünnet şölenine katıldı.