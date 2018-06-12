AK Parti Milletvekili Avcı vatandaşlarla buluştu

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, 24 Haziran'da yapılacak seçim öncesinde Çankaya Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Avcı'nın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çankaya Mahallesi'nde gerçekleştirilen mahalle mitingine AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı ile Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili adayı Mustafa Destici katıldı.

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Nabi Avcı, burada yaptığı konuşmada, "Muhalefet, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olmasına karşı koyamayacağını anladı." ifadelerini kullandı.