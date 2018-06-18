AK Parti Milletvekili Avcı fabrikalardaki çalışanlarla buluştu

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Savronik ve Boyplastik fabrikalarını ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, fabrikaların faaliyetleriyle ilgili sunumlar alan Avcı, Türkiye'nin yerli üretimde geldiği noktanın önemine dikkati çekerek, bu güzel örneklerin duyurulması gerektiğinin altını çizdi.

Yerli Malı Haftası'nın yeniden ihya edilmesi gerektiğini belirten Avcı, "Ancak eskide olduğu gibi incir, üzüm, keçiboynuzuyla değil bizim bu yerli firmalarımızın ürettiği yerli ve milli yüksek teknoloji ürünlerinin belgesellerinin okullarda sunulmasıyla ihya edilmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Avcı ziyaretlerin ardından çalışanlarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi.