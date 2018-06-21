AK Parti milletvekili adayları esnafla buluştu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ve AK Parti milletvekili adayları esnafla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bahçeci, AK Parti Milletvekili adayları Mustafa Kendirli ve Necmettin Erkan, yeni pazar yerinde pazarcı esnafı ile düzenlenen toplantıya katıldı.

Esnafın sorunlarına çözüm ürettiklerini belirten Bahçeci, kent merkezinde pazarcıların rahat çalışabildikleri, ticaretlerini sürdürebildikleri bir pazar yerinin bulunmadığını ancak yapılan yeni pazar yerinden hem esnaf, hem de vatandaşın memnun olduğunu aktardı.

Kırşehir'de eskiden yolların, sokakların bozuk olduğunu, kullanılabilir düzgün park alanlarının bulunmadığını, Kervansaray dağındaysa çöp yığınlarının olduğunu vurgulayan Bahçeci, şunları kaydetti:

"Kırşehir'de eskiden rüzgar estiği zaman tüm şehir toz oluyordu. Yangın çıktığında isi, pisi şehrimizi kaplıyordu. Kılıçözü Deresi'ne bütün şehrin kanalizasyonu akıyordu. Sokak hayvanlarından şehirde adım atacak yer yoktu. Kırşehir umudu kalmamış bir şehirdi. Ankara-Kayseri yolunda pislikten geçilmezdi. Bugün elhamdülillah pazar yerimizle, terminalimizle, yollarımızla, kent meydanıyla, Ahi Evran Külliyesi ile Kırşehir baştan aşağı tekrar inşa edildi. Neşet Ertaş Kültür Merkezi binasını yaptık. On yıl önce böyle bir bina hayal edebilir miydik? Bizler bu işleri Recep Tayyip Erdoğan arkamızda olmasaydı yapamazdık. Güçlü bir AK Parti hükümeti bizim arkamızda olmasaydı bu işleri hayata geçiremezdik."

Bahçeci, 24 Haziran seçimlerine değinerek, "Her iki milletvekili adayı da pırıl pırıl kardeşlerimizdir. Biri Kırşehir'i çok iyi biliyor, diğeri ise Ankara'yı çok iyi biliyor. İkisi de omuz omuza versinler, bizi de yanlarına alsınlar, Kırşehir'e daha çok hizmet edelim. 24 Haziran'da o kadar önemli bir seçim için sandık başına gidiyoruz ki, hem Kırşehirimiz için, hem Türkiye için son derece kritik bir seçimin arifesindeyiz. İnşallah 24 Haziran bu ülkenin başına çöksek diyenlerin hüsrana uğradığı bir tarih olacak. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.