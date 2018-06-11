AK Parti milletvekili adayı Yüce'den esnaf ziyareti

SİVAS (AA) - AK Parti Sivas milletvekili adayı Rüstem Yüce, memleketi Suşehri ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Ziyaretlerinde AK Parti hükümetleri döneminde yapılan yatırımları anlatan Yüce, Cumhur İttifakı ve partisi için destek istedi. Suşehri'nin 2002 yılından bugüne kadar AK Parti'ye her zaman tam destek verdiğini belirten Yüce, "İnanıyorum ki bu seçimde de halkımızın desteği tam olacaktır. Bu sevdayı 24 Haziran'da da göstereceğinizi ümit ediyorum." dedi.

24 Haziran'da hem Türkiye'nin hem de Suşehri'nin şahlanacağını dile getiren Yüce, şunları kaydetti:

"AK Parti olarak güçlü bir vekille parlamentoya girmek istiyoruz. Bu seçim hem ülkemiz hem Filistin hem de zulüm çeken Müslüman ülkeler için önemli. Çünkü bazı kendini bilmez ülkeler tarafından ülkemiz üzerine bir takım oyunlar oynanmaktadır. Buna fırsat vermemek için 24 Haziran çok önemli.

AK Parti iktidarları döneminde ilçemiz hep ilkleri yaşadı. Bundan sonrada ilkleri yaşamaya devam edecektir. Şu anda Suşehri'nde hükümet konağımız ve yeni hastane binamız tamamlanmak üzere, Geminbeli tünel inşaatımız tüm hızıyla devam ediyor. Bunlar sadece hizmetlerden bazıları, bununla birlikte en önemlisi ilçemize doğalgaz geldi. Daha fazlası da inşallah 24 Haziran'dan sonra gelecek."

Yüce daha sonra Suşehri Kültür ve Yardımlaşma Dernek Başkanı Sedat Güven ve dernek yönetimi ile bir araya geldi. Güven, Yüce'ye destek vermek amacıyla İstanbul'dan ilçeye geldiklerini söyledi.