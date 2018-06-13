AK Parti Milletvekili adayı Ünlü vatandaşlarla buluştu

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili adayı Dündar Ünlü, Muttalip bölgesindeki vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ünlü, beraberindeki AK Parti Milletvekili Emine Nur Günay, AK Parti İl Başkanı Murat Özcan, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Yalçın, AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz Kaynarca, AK Parti Tepebaşı İlçe Kadın Kolları Başkanı Neşe Karademir ile vatandaşları ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dündar Ünlü, Eskişehir'i çok şaşırtacak bir sonuç beklediğini belirterek, "Eskişehir'e örnek olacak, 'vay be' dedirtecek bir sonuç çıkaracağınıza eminim. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyor, saygı ve sevgi ile selamlıyorum." ifadelerini kullandı.