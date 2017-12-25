AK Parti milletvekili Açıkgöz, Kozaklı ilçe teşkilatını ziyaret etti

AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz haftaya Kozaklı ziyareti ile başladı.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz Nevşehir’de ziyaretlerine Kozaklı ilçesinde partisinin ilçe başkanlığı ziyareti ile başladı. Milletvekili Açıkgöz burada yaptığı açıklamada, “Kozaklı İlçe Başkanlığımızda AK dava arkadaşlarımızla bir aradayız. Kozaklı’nın gelişen ve büyüyen Nevşehir’imizin öncü ilçelerinden olması için hemşehrilerimizle hep birlikte çalışıyoruz” dedi.

İlçede incelemelerde bulunan Açıkgöz, yapımı devam eden Kozaklı Hükümet Konağı inşaatını ziyaret ederek, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. AÇIKGÖZ, “Kozaklı İlçe Başkanlığımızda AK dava arkadaşlarımızla bir aradayız. Kozaklı’nın gelişen ve büyüyen Nevşehir’imizin öncü ilçelerinden olması için hemşerilerimizle hep birlikte çalışıyoruz. Yapımı devam eden Kozaklı Hükümet Konağı inşaatında incelemelerde bulunuyoruz. Kozaklı’ya yakışır modern yapılarla; nitelikli ve kaliteli hizmetin, AK yatırımların 15 yıldır olduğu gibi sürekliliğinin sağlanması için çaba sarf ediyoruz.” dedi.

“AK Yatırımlar Devam Ediyor”

“Kozaklı’mıza yakışır hastanemizi en kısa sürede inşa edeceğiz. Yaklaşık 7500m2 kapalı alana sahip olacak hastanemizin yapılacağı alanı incelemek için buradayız. AK yatırımlar tüm hızıyla devam ediyor. ‘Hedef 2023 Güçlü Türkiye’ sloganıyla çıktığımız kutlu yolda Nevşehir’imizin de kalkınması, gelişmesi, büyümesi için çalışıyoruz. Gerekli yapı devirleri tamamlandıktan sonra hızla inşaatına başlanılacak hastanemizle Kozaklılı hemşerilerimiz yerinde ileri sağlık hizmetlerine kavuşacak. Şifalı sularıyla, sağlık tesisleriyle, kaplıcalarıyla sağlık turizmine hitap eden ilçemizde hem konuklarımıza hem de hemşerilerimize yerinde uzman hekimlerimizle, modern hastanemizle hizmet vereceğiz. İlçemize kazandıracağımız hastanemiz için üstün gayret gösteren Kozaklı teşkilatımıza, gece gündüz demeden birlikte çalıştığımız kıymetli Nevşehir milletvekillerimiz Sayın Murat GÖKTÜRK’e, Sayın Ebubekir GİZLİGİDER’e, Sağlık Bakanımıza, Sayın Başbakanımıza, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’a şahsım ve hemşerilerim adına teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum.”

İncelemelerine Kozaklı Kapalı Spor Salonu ile devam eden Açıkgöz, “Kapalı spor salonumuzun da bakımlarını yaptırarak, salonumuza modern bir çehre kazandıracağız. Öncelikle sağlıklı nesillerin yetişmesi için spora ve gençlerimize önem veriyoruz. İyi bir ortamda yapılan spor hem bedene sıhhat konusunda fayda sağlar hem de insanlar arasındaki dostluğu pekiştirici sosyal yaşam imkânı sunar. ”

Kozaklı’da adeta ziyaret etmedik yer bırakmayan AÇIKGÖZ’e ilgi ve teveccüh görülmeye değerdi.

Kozaklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine Türkiye’nin her yerinden gelerek tedavi gören hastalarla tek tek ilgilenen Açıkgöz’ e hastalar teşekkür etti. AÇIKGÖZ, “Şifalı suları ile meşhur Kozaklı’da fizik tedavi ve rehabilitasyon anlamında marka bir hastanemiz bulunmaktadır. Hemşerilerimizle haklı gururumuzu paylaşıyoruz. Hastane yönetimimize, fedakar sağlık çalışanlarımıza huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Kozaklı’mızın her alanda gelişmesi için istişarelerimize hız verdik. AK Parti Hükümetleri ile son 15 yılda yatırımlarımız devam ediyor. Marka şehir Nevşehir’imizin sağlanması için tüm yetkililerimizle iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Büyüyen Nevşehir Güçlü Türkiye bizim en büyük kazancımız olacaktır.” dedi.