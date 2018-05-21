AK Parti listelerinde dikkati çeken isimler

ANKARA(AA) - 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partiler, milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sundu.
AK Parti tarafından, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın oğlu Zülfü Tolga Ağar'a milletvekili aday listesinde Elazığ 3. sırada yer verildi.
Listede, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç da İstanbul 3. Bölge 11. sıradan milletvekili adayı olarak yer aldı.Sporcular da listede yer buldu
AK Parti listelerinde farklı branşlardan sporcuların isimleri de bulunuyor.
Yakın zamanda spor kariyerini sonlandırdığını açıklayan motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu, Sakarya 3. sıradan, eski milli futbolcu Fehmi Alpay Özalan İzmir 2. Bölge 2. sıradan, eski milli güreşçi Selçuk Çebi ise Trabzon 6. sıradan aday gösterildi.Cumhurbaşkanı başdanışmanları
AK Parti'nin YSK'ye iletilen aday listesinde, Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından Gülay Samancı Konya 7. sıradan, Alev Dedegil İstanbul 3. Bölge 15. sıradan, Özlem Zengin Tokat 3. sıradan, Gülşen Orhan Van 5. sıradan aday olarak yer aldı.
Muhabir: Muhammed Ali Toruntay