AK Parti Konya 6. Olağan İl Kongresi

KONYA (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Alacağına devlet nasıl şahinse vereceğine de aynı şekilde hassas olacak. Birikmiş KDV borcu, belirli bir takvimde verilecek. Eğer bu dönemden sonra KDV 3 ay içerisinde ödenmezse faiz işleyecek. Faiziyle beraber verilecek." dedi.

Yıldırım, Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen partisinin 6. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyanın dört bir yanını dolaştığını, gittiği her yerde saygıyla, sevgiyle karşılandığını belirterek, "Türkiye'nin itibarıdır, bu." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin 16 yılda yatırımlar açısından, dünyanın cazip merkezleri arasında yerini aldığını anlatan Başbakan Yıldırım, 2002'den bugüne kadar Türkiye'de 190 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırımı yapıldığını bildirdi.

Ekonomideki, ihracattaki canlılığın, istihdamdaki artışın 2018'de de devam ettiğini vurgulayan Yıldırım, 2017'de teşvikli yatırım tutarının yüzde 50 arttığını kaydetti.

Konya'nın 15 yılda, 6 basamak birden yükseldiğine işaret eden Yıldırım, kentin gelişmişlik düzeyi ve yenilikçilikte 8. sıraya geldiğini belirtti.

2017 ihracatının yüzde 10 arttığını, 2002'den bu yana ihracatçı sayısının 2 katına çıktığına işaret eden Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin büyüme hızının dünyada bir numara olduğunu, yüzde 7'nin üzerinde büyüdüğünü ifade etti.

Yıldırım, "Önceki aynı döneme göre, geçen yıl bir milyon 400 bin vatandaşımıza iş, aş temin ettik. Türkiye, tarımda, sanayide, turizmde, her alanda büyümeye, gelişmeye devam ediyor." diye konuştu.

Mecliste reform yasalarının görüşüldüğünü aktaran Başbakan Yıldırım, 33 yıllık vergi sistemini değiştirecek KDV kanununun önümüzdeki hafta görüşüleceğini belirtti.

- "Mazotun yarısı sizden yarısı bizden"

Vatandaşın, devletten alacağını yıllarca beklemeyeceğini vurgulayan Yıldırım şöyle devam etti:

"Alacağına devlet nasıl şahin ise vereceğine de aynı şekilde hassas olacak. Birikmiş KDV borcu, belirli bir takvimde verilecek. Eğer bu dönemden sonra KDV 3 ay içerisinde ödenmezse faiz işleyecek. Faiziyle beraber verilecek. Ülkemizi, yatırım yapılabilir ülkeler arasında 20. sıraya yükseltecek düzenlemeleri Meclisimizden geçirdik. Tarıma, stratejik sektör olarak desteklerimiz devam ediyor. Tarımsal girdilere sağladığımız destekleri devam ettiriyoruz. Biliyorsunuz gübrede ve yemde KDV'yi kaldırmıştık, Ahmet Bey'in başbakanlığı döneminde. Şimdi de yeni bir desteği hayata geçirdik. Tarımda kullanılan mazotun yarısı sizden yarısı bizden uygulamasını başlattık. Paralar, çiftçimizin hesabına yatmaya başladı."

- "Tarımda destekler devam edecek"

Son bir yılda tarımsal nüfusun gençleşmesi ve şehre göçün önlenmesi için genç çiftçilere destek sağladıklarını hatırlatan Yıldırım, çiftçinin ürününün zamanında ve uygun fiyatlarla satılması için lisanslı depoculuk sistemini kurduklarını aktardı.

Tarım ürünlerinin ticaretinin kolaylaştırılması için ürün ihtisas borsasının faaliyete geçirildiğini belirten Yıldırım, tarımda desteklerin devam edeceğini bildirdi.

Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasının yayımladığı rapora atıfta bulunan Yıldırım, "Bu rapor, Türkiye'nin son 15 yılda altyapıya, bölünmüş yollara yaptığı yatırımın ne fayda sağladığını anlatıyor. Rapor diyor ki; 'Türkiye'nin bölünmüş yollarda başlattığı hamle, dünyaya örnek olmalıdır. Bu projeyle, 26 bin kilometre bölünmüş yol projesiyle, iller arasındaki mesafe bir buçuk saat kısaldı. Şehirler arasındaki ticaret yüzde 40 arttı. Ulusal işsizlikteki azalma yüzde 1 oldu. Boşuna yol, su medeniyettir demedik." diye konuştu.

- Konya'ya yapılan yatırımlar

Konya'ya 16 yılda 44 milyar liralık yatırım yapıldığını anlatan Başbakan Binali Yıldırım, Konya'nın 2002'de 130 milyon lira olan ihracatını 2017'de 1,5 milyara çıkardığını kaydetti.

Kentte bugün 550 bin sigortalı çalışan, 46 binden fazla iş yeri bulunduğunu belirten Yıldırım, 2003'e kadar sadece 167 kilometre bölünmüş yol olan Konya'da 15 yılda 946 kilometre bölünmüş yol yapıldığını vurguladı.

Başbakan Yıldırım, Konya'ya 7 bin 644 derslik, 19 yeni hastane, 10 yeni blok, bir ağız diş sağlığı merkezi, 52 birinci basamak sağlık tesisi kazandırdıklarını aktardı.

Yıldırım, bin yataktan fazla kapasiteli şehir hastanesini tamamlayacaklarını, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu döneminde vadedilen metronun ihalesini bu sene yapacaklarının bilgisini paylaştı.

Selçuk Üniversitesi kampüsünden hızlı tren garına kadar olan projenin çalışmasının sürdüğüne ve Meram'dan üniversiteye çepeçevre şehri kuşatan projenin 22 kilometrelik kısmının ihalesini bu sene yapacaklarına değinen Yıldırım, "5 milyar. Helali hoş olsun Konya'ya. Konya daha fazlasına layık." dedi.

Yıldırım, yüksek lojistik merkezinin inşaatının bu sene tamamlanacağını, Karaman-Konya hızlı tren hattını bu sene açacaklarını belirterek, Karaman'dan Mersin'e hızlı tren inşaatının birinci bölümünün yapımının sürdüğünü, ikinci bölüm olan Ulukışla-Mersin arasını da başlatılacağını ifade etti.

Kayseri-Nevşehir-Aksaray-Konya-Antalya demiryolu projesinin etüt çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu bildiren Yıldırım, bu hattın Konya'nın ve bölgenin ekonomisi için önemine değindi.

Büyük çevre yolu inşaatında birinci bölümün bittiğini anlatan Yıldırım, "Önümüzdeki aylarda açılışını yapacağız. İkinci etabın ihalesini yaptık, çalışmalar başladı. Üçüncü etap ve daha sonraki ile 124 kilometrelik büyük çevre yolunu tamamlamış olacağız. Ankara'nın çevre yolundan daha uzun çevre yolunu Konya'ya yapıyoruz." diye konuştu.

Konya-Ankara arasındaki seyahatlerin yüzde 80'inin artık hızlı trenle yapıldığını ve bilet bulunamadığını belirten Yıldırım, Konya'ya yakışanın bu olduğunu kaydetti.



- "Şükranlarımı sunuyorum"

Konya Büyükşehir Belediyesinin de örnek çalışmalar yaptığına işaret eden Yıldırım, "Şehre girerken gurur duydum. Sağında, solunda parklar, yeşil alanlar. Tertemiz, güzel bir Konya. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Yıldırım, ilçe belediye başkanlarını da çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Konya-Beyşehir bölünmüş yolunun da tamamlanmak üzere olduğunu bildiren Yıldırım, şunları söyledi:

"Konya'ya hizmet bizim için şereftir. Konyalı iş adamlarımızın başarılarının daha artmasını istiyoruz. Hükümet olarak yatırım yapan, üreten, istihdam oluşturan, ihracat yapan herkesin yanındayız. Başımız, gözümüz üzerinde yerleri var. Türkiye'nin değerlerine değer katan kim varsa başımızın tacıdır. Bizi bugüne kadar mahcup etmediniz, hep arkamızda, yanımızda oldunuz. İl, ilçe yönetimlerimize, kadın ve gençlik kollarımıza, mahalle başkanlarımıza, sandık yöneticilerimize, bütün teşkilatlarımıza bu kutlu yolculukta gösterdikleri gayretli başarılı çalışmalarından dolayı şükranlarımı sunuyorum."

- Kongreden notlar

Başbakan Yıldırım, kongreye gelişinde salonu dolaşarak partilileri selamladı.

Yıldırım'ı salonda karşılayanlar arasında eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu da yer aldı. Kongrede Yıldırım ile Davutoğlu yan yana oturdu.

Kongrenin gerçekleştirildiği salonda "Kalbinde tevhid, göğsünde iman, dilinde tekbirle kahraman yiğitler Afrin'de", "Biz vatanımızın hudutlarını inanç ve iman ile çizeriz", "Uzun ince yolları, uzun ve geniş yaptık gündüz gece", "Herkes sevmek için zaman ister, bizimki Yıldırım aşkı" şeklindeki pankartlar yer aldı.

Salonda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı ve üzerinde "Biz seni çok sevdik Reis" yazılı poster dikkati çekti.

Kongreye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Sorgun, Hayati Yazıcı ve Mustafa Ataş, AK Parti Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve İlknur İnceöz, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ile milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer katıldı.

AK Parti'nin kongresinde Saadet Partisi İl Başkanvekili İsmail Aydilek de yer aldı.

(Bitti)



