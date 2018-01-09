AK Parti Kadın Kolları Başkanı Bilgiç, Rektör Bağlı’yı ziyaret etti

AK Parti Nevşehir Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı’yı ziyaret etti.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından AK Parti Nevşehir Kadın Kolları Başkanlığına atanarak görevine başlayan Ayşe Bilgiç, beraberinde Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı’yı makamında ziyaret etti.

Başkan Ayşe Bilgiç ve Yönetim Kurulu Üyelerine ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür eden Rektör Bağlı, ayrıca kendilerine yeni görevlerinin hayırlı olması ve başarılı çalışmalar temennisinde bulundu.

Kendileriyle bir süre görüşen Rektör Bağlı, ziyaret sonunda Başkan Bilgiç’e plaket takdiminde bulundu.