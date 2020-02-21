AK Parti İlçe Başkanı Oğuz Kahraman “4 Köyümüze GES (güneş enerji sistemi) Hayırlı Olsun”
AK Parti Ürgüp İlçe Başkanı Oğuz Kahraman 4 Köyümüze GES projesini müjdeledi. Uygulanacak proje ile köylerimizin içme suyu ihtiyaçını karşılayan kuyularda güneş enerji sistemi ile elektrik üretilerek tasarruf sağlanacak. Bu sayede köylerin su çıkarmak için kullandıkları elektrik maliyeti düşecek.
Başkan Kahraman yaptığı açıklamada “ Köylerimizin en büyük problemi olan içme suyu kuyularının elektriği ile ilgili İl Özel İdare tarafından 4 köyümüze GES projesi uygulanacaktır. Bakanlığın 7 Şubat 2020 tarihli oluru ile yıl içerisinde ihale edilerek, ilk etapta ilçemize bağlı Şahinefendi, Sarıhıdır, Taşkınpaşa ve Mustafapaşa köylerine uygulama gerçekleştirilecek.
Ayrıca GES projesinin gerçekleşmesinde emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN olmak üzere, Hükümetimize, Bakanlarımıza, Sayın Valimiz İlhami AKTAŞ 'a, Sayın Kaymakamımız Mehmet MARAŞLI ’ya, Milletvekillerimiz Sayın Mustafa AÇIKGÖZ'e, Sayın Yücel MENEKŞE 'ye, İl Başkanımız Mustafa Rauf YANAR'a, İl Genel Meclis Başkanımız Gürbüz DİNÇ 'e, İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Kamil DURU ’ya ve İl Genel Meclisi Üyelerimiz Mevlüt Çakır, Gökhan Bile'ye teşekkür ediyorum” dedi.