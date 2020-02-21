AK Parti İlçe Başkanı Oğuz Kahraman “4 Köyümüze GES (güneş enerji sistemi) Hayırlı Olsun”

Başkan Kahraman yaptığı açıklamada “ Köylerimizin en büyük problemi olan içme suyu kuyularının elektriği ile ilgili İl Özel İdare tarafından 4 köyümüze GES projesi uygulanacaktır. Bakanlığın 7 Şubat 2020 tarihli oluru ile yıl içerisinde ihale edilerek, ilk etapta ilçemize bağlı Şahinefendi, Sarıhıdır, Taşkınpaşa ve Mustafapaşa köylerine uygulama gerçekleştirilecek.

Güneş Enerji Santrali olmayan köylerimize de GES projesi için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu vesile ile vatandaşlarımızın köylerinde huzurlu ve mutlu yaşamaları için şehir standartlarında hayatlarını sürdürebilmeleri açısından çalışmalarımız devam edecek. Köylerimize hayırlı uğurlu olsun.

Ayrıca GES projesinin gerçekleşmesinde emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN olmak üzere, Hükümetimize, Bakanlarımıza, Sayın Valimiz İlhami AKTAŞ 'a, Sayın Kaymakamımız Mehmet MARAŞLI ’ya, Milletvekillerimiz Sayın Mustafa AÇIKGÖZ'e, Sayın Yücel MENEKŞE 'ye, İl Başkanımız Mustafa Rauf YANAR'a, İl Genel Meclis Başkanımız Gürbüz DİNÇ 'e, İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Kamil DURU ’ya ve İl Genel Meclisi Üyelerimiz Mevlüt Çakır, Gökhan Bile'ye teşekkür ediyorum” dedi.