AK Parti İl Başkanı Çalışkan'dan ziyaret

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ve yönetim kurulu üyeleri, Seyitgazi ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk olarak Seyitgazi İlçe Belediye Başkanı Hasan Kalın ve AK Parti İlçe Başkanı Zekai Tunç ile bir araya gelen Çalışkan, daha sonra Kırka Bor İşletme Tesislerini ziyaret etti.

Öğle yemeğini fabrika işçilerle yiyen Çalışkan, vatandaşlarla buluştuğu toplantıda yaptığı konuşmada, "İlçemizde bu denli ilgi görmek bizleri çok mutlu etti. Ak belediyecilik farkı Seyitgazi'de gözle görülür derecede fark ediliyor. Bu bağlamda ilçemize yapılan hizmetlerden dolayı Belediye Başkanımız Hasan Kalın ve ekibine çok teşekkür ediyorum. 24 Haziran seçimlerindeki üstün performanslarından dolayı İlçe Başkanımız Zekai Tunç ve teşkilat mensuplarımıza da ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.