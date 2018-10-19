AK Parti İl Başkanı Çalışkan Sarıcakaya'da

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Sarıcakaya ilçesinde partililerle bir araya geldi.

Çalışkan beraberindeki Sarıcakaya İlçe Belediye Başkanı Faruk Güler, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Kadriye Okur ve yönetimi ile ilçedeki kadınlarla bir araya gelerek 2019'daki yerel seçimlerle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Çalışkan, gerçekleşecek seçimlerde Sarıcakaya'da başarı çıtasını daha da yükseltmek ve çıkacak tüm engelleri bertaraf edebilmek için çalışmaları sürdüklerini kaydetti.

Özellikle ilçelerde yaşanan oy artışına işaret eden Çalışkan, "Ancak bu bizleri rehavete götürmemeli. Aksine çıtamızı biraz daha yükseğe çıkarmalı. Biz yolumuza bakacağız. Halka hizmet Hakka hizmet düsturuyla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi ve 14 ilçeye talibiz." ifadelerini kullandı.

Toplantıda AK Parti İl Başkan Yardımcısı Orhan Durmuş da hazır bulundu.