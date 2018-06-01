AK Parti Grup Başkanvekili İnceöz:

KONYA (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, "24 Haziran seçimleri, Türkiye'nin on yıllar kaybetmesine neden olan, bölgesinin büyüyen gücü olmasını engelleyen, istikrarının üzerinde sürekli gölge oluşturan vesayet, darbe, işgal, kirli ittifak ve koalisyonlardan kurtulmamız için tarihi bir fırsattır." dedi.

İnceöz, Hacı Hasanlı Mahallesi PTT Caddesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

İnceöz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile 24 Haziran seçimlerinin güçlü meclis, güçlü hükümet ve güçlü Türkiye ideallerine ulaştıracağını söyledi.

Seçimlerin önemine dikkat çeken İnceöz, "24 Haziran seçimleri, Türkiye'nin on yıllar kaybetmesine neden olan, bölgesinin büyüyen gücü olmasını engelleyen, istikrarının üzerinde sürekli gölge oluşturan vesayet, darbe, işgal, kirli ittifak ve koalisyonlardan kurtulmamız için tarihi bir fırsattır." dedi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan Aksaray'a geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 Haziran Cumartesi günü saat 17.00'de 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda Aksaraylılarla buluşacağını hatırlatan İnceöz, "Vatan, millet, bayrak ve ezan söz konusu olduğunda her zaman milli iradenin yanında saf tutan hemşehrilerimizle yine aynı duygularla, milli iradenin gür sesi, milletin adamı, dünya mazlumlarının umudu, yeni Türkiye'nin lideri Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı büyük bir coşku, muhabbet ve heyecanla karşılamaya hazırız." diye konuştu.









