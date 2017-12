ANKARA (AA) - Gölbaşı ilçesinde AK Parti Gölbaşı 6. Olağan İlçe Kongresi yapıldı.

Maya Park Düğün Salonu'nda düzenlenen kongrede konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, belediyenin faaliyetlerini ve 2018 yılında yapılacak hizmetleri anlattı.

Başkan Duruay, kongrenin hayırlı olmasını diledi.

AK Parti İlçe Başkanı Osman Karaaslan ise, görevi devrettikten sonra da AK Parti'nin farklı kademelerinde yoluna devam edeceğini söyledi.

Karaaslan, AK Parti'nin hayalinin Türkiye'yi dünya çapında sözü dinlenen bir ülkeye dönüştürmek olduğunu vurgulayarak, "AK Parti'deki bu ruhun tercümanı da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Osman Karaaslan, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da yeni sulara yelken açan partisinin ve liderinin yolundan hiç şaşmayacaktır." diye konuştu.

Görevini Selim Akceylan'a devretmekten mutluluk duyduğunu aktaran Karaaslan, şunları kaydetti:

"Tüm seçimlerde Türkiye ve Ankara ortalamasını aşan il, bölge ve ülke çapındaki tüm faaliyetlere 4 bin, 5 bin kişi ile katılım sağlayan bir ilçe teşkilatının başkanı olarak, alıştığım mücadeleme her şart ve her koşulda, her seçim ve her dönemeçte yılmadan devam edecek, teşkilatımla ve liderimle yol alacağım. Bu şevk ve heyecanla bayrağı kardeşim Selim'e devrederken mutluyum, umutluyum."

Kongreye, AK Parti Ankara milletvekilleri Cemil Çiçek, Emrullah İşler, Ertan Aydın, Ahmet Gündoğdu, Murat Alparslan, Yalçın Akdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, AK Parti Ankara İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı ve Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül'ün yanı sıra ilçe başkanları ve AK Partili teşkilat mensupları katıldı.