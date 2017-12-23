Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

AK Parti Gölbaşı 6. Olağan İlçe Kongresi

ANKARA (AA) - Gölbaşı ilçesinde AK Parti Gölbaşı 6. Olağan İlçe Kongresi yapıldı.Maya Park Düğün Salonu'nda düzenlenen kongrede konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, belediyenin faaliyetlerini ve 2018 yılında yapılacak...

23 Aralık 2017 Cumartesi 17:27
AK Parti Gölbaşı 6. Olağan İlçe Kongresi
banner230

ANKARA (AA) - Gölbaşı ilçesinde AK Parti Gölbaşı 6. Olağan İlçe Kongresi yapıldı.

Maya Park Düğün Salonu'nda düzenlenen kongrede konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, belediyenin faaliyetlerini ve 2018 yılında yapılacak hizmetleri anlattı.

Başkan Duruay, kongrenin hayırlı olmasını diledi.

AK Parti İlçe Başkanı Osman Karaaslan ise, görevi devrettikten sonra da AK Parti'nin farklı kademelerinde yoluna devam edeceğini söyledi.

Karaaslan, AK Parti'nin hayalinin Türkiye'yi dünya çapında sözü dinlenen bir ülkeye dönüştürmek olduğunu vurgulayarak, "AK Parti'deki bu ruhun tercümanı da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Osman Karaaslan, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da yeni sulara yelken açan partisinin ve liderinin yolundan hiç şaşmayacaktır." diye konuştu.

Görevini Selim Akceylan'a devretmekten mutluluk duyduğunu aktaran Karaaslan, şunları kaydetti:

"Tüm seçimlerde Türkiye ve Ankara ortalamasını aşan il, bölge ve ülke çapındaki tüm faaliyetlere 4 bin, 5 bin kişi ile katılım sağlayan bir ilçe teşkilatının başkanı olarak, alıştığım mücadeleme her şart ve her koşulda, her seçim ve her dönemeçte yılmadan devam edecek, teşkilatımla ve liderimle yol alacağım. Bu şevk ve heyecanla bayrağı kardeşim Selim'e devrederken mutluyum, umutluyum."

Kongreye, AK Parti Ankara milletvekilleri Cemil Çiçek, Emrullah İşler, Ertan Aydın, Ahmet Gündoğdu, Murat Alparslan, Yalçın Akdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, AK Parti Ankara İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı ve Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül'ün yanı sıra ilçe başkanları ve AK Partili teşkilat mensupları katıldı.

Anahtar Kelimeler:
Ak PartiAnkaraGölbaşıKongre
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim