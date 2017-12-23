Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

AK Parti Gölbaşı 6. Olağan İlçe Kongresi

ANKARA - (AA) - AK Parti Gölbaşı 6. Olağan Kongresi'nde Selim Akceylan başkan seçildi.AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, bir düğün salonunda düzenlenen kongrede yaptığı konuşmada, "Son dönem bölgemizde bir sürü şey...

23 Aralık 2017 Cumartesi 21:11
AK Parti Gölbaşı 6. Olağan İlçe Kongresi
banner230

ANKARA - (AA) - AK Parti Gölbaşı 6. Olağan Kongresi'nde Selim Akceylan başkan seçildi.

AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, bir düğün salonunda düzenlenen kongrede yaptığı konuşmada, "Son dönem bölgemizde bir sürü şey oldu. Lübnan'da başbakan istifa etti, gitti geldi. Katar'ın üzerine gittiler, Yemen'de birtakım şeyler oluyor. Bölgemizde birileri bir şey yapmaya çalışıyor. Niye bunlar yapılıyor diyorduk. Anladık. ABD'nin İsrail kararı, Kudüs ile ilgili kararı. Arazi temizliği yapmışlar." diye konuştu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid'in, Twitter'da Medine müdafisi Fahreddin Paşa ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan hakkındaki paylaşımına tepki gösteren Aydoğan, "Ruhunu şeytana satan işbirlikçiler bunlar." dedi.

AK Parti Ankara İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı ise 2019 seçimlerinde hedeflerinin yüzde 57 ve üstü olduğunu söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna da kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi.

Tek listeyle gidilen kongrede Selim Akceylan, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı oldu.

Anahtar Kelimeler:
AnkaraGölbaşıİlçe BaşkanıKongreMustaga TunaNedim YamalıOsman KaraaslanSelim AkceylanYalçın Akdoğan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim