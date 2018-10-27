NİĞDE (AA) - Niğde'de, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısı gerçekleştirildi.



Eski AK Parti Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı, İl Kültür Merkezindeki toplantıda yaptığı konuşmada, teşkilat çalışmalarının önemine değinerek, teşkilatın bir siyasi partinin omurgası olduğunu belirtti.

AK Parti'nin her seçimde başarıyla çıkmasındaki en büyük etkenin içerisinde barındırdığı dinamizm olduğunu dile getiren Nazlı, "Bu dinamizm devam ettiği sürece de önümüzdeki seçimlerden de başarıyla çıkacağımıza yürekten inanıyorum." dedi.

Teşkilat olarak dört ana unsura çok önem verdiklerini vurgulayan Nazlı, şunları kaydetti:

"Bu unsurlar inanç, eğitim, disiplin, takip ve değerlendirmedir. Bu dört unsuru bir arada tuttuğumuz sürece teşkilatçılık başarıyla yürür. Biri eksik olursa o yapı çöker. Danışma meclisi toplantılarımız bir eğitim toplantısıdır. Hepimizin sırtında ağır bir yük var ve bu bilinçle hareket etmek zorundayız. Dava adamı demek yetmez, taşıması bedel sorumluluk ve fedakarlık ister. Temsil edilen makamlar emanettir ve milyonların vebali vardır. İşte her daim bu minval üzere çalışmalarımızı yürütüyoruz ve yürütmeye de devam edeceğiz."