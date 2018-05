AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Çam: Türkiye şahlanmanın eşiğinde

TBMM - Hatice Özdemir Tosun (AA) - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, "Yerli ve milli, dik duruşa sahip, kendi geleceğini belirleyen Türkiye, artık şahlanmanın eşiğinde. Bunu en iyi bilen ve anlayan da kadınlarımız." dedi.

AK Parti Ankara milletvekili adayı da olan Çam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 24 Haziran seçimlerinin ülkenin geleceği açısından önemli olduğunu söyledi.

Yürütmenin daha etkin, yasamanın daha itibarlı, yargının daha bağımsız hale geleceği yeni dönemde Türkiye’nin şahlanışına talip olduklarını dile getiren Çam, "2002 yılından beri dirilişi gerçekleştirdik. Türkiye’yi karanlık günlerin pençesinden kurtardık. AK Parti yıllardır ekonomisinde, savunma sanayisinde, enerjisinde kendine yeten, ayağında pranga olmayan tam bağımsız Türkiye’yi inşa ediyor. Artık yönetim sistemimiz değişiyor. 'Güçlü Meclis, güçlü başkan ve güçlü Türkiye' diyerek yola çıktık. Yerli ve milli, dik duruşa sahip, kendi geleceğini belirleyen Türkiye, artık şahlanmanın eşiğinde. Bunu en iyi bilen ve anlayan da kadınlarımız." diye konuştu.

"Hayata geçirdiğimiz tüm projelerimiz halka dokunuyor, ihtiyaçları karşılıyor"

Herkese hitap edebilecek, farklı meslek, yaş gruplarını barındıran geniş yelpazeli bir aday liste ile halkın karşısına çıktıklarını belirten Çam, milletin ihtiyaçlarına cevap verecek seçim manifestosu ve beyannamesinin halkta karşılık bulduğunu ifade etti.

Çam, seçime az bir süre kaldığını anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seçimlerin 2019'da yapılmasını öngörüyorduk ancak şartlar ve ittifak içinde olduğumuz partinin talebi gereği seçimler erkene alındı. Zamanın kısa olması bizi etkilemedi. Çünkü hiçbir zaman sahadan, halktan kopan bir parti olmadık. Seçim için sahalara inmedik, 16 yıldır sahadayız. Hastalarımızla, engellilerimizle, ihtiyaç sahiplerimizle hep iç içeyiz. Teşkilatlarımız her an vatandaşın arasında. Bunun için de hayata geçirdiğimiz tüm projelerimiz halka dokunuyor, ihtiyaçları karşılıyor. Biz Cumhurbaşkanımızdan her zaferimizin ardından balkon konuşmasında 'ertesi günü çalışmaya başlayacaksınız' talimatı alan bir ekibiz."

Mahalle temsilcilerinin, il ve ilçe teşkilatlarının, milletvekillerinin her hafta halkla bir araya gelerek yapılanları ve yapılacak yeni çalışmaları anlattıklarını aktaran Çam, seçim için farklı bir uygulama yapmayacaklarını, bugüne kadar yaptıkları çalışmaları hızlandıracaklarını bildirdi.

"Vatandaş boş söz değil, icraat istiyor"

Çam, projelerle konuşan, hayal denileni gerçekleştirebilen bir parti olduklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Dünyadaki değişiklikleri okuyan, eğilimleri analiz edebilen, ülkesine yol haritası çizebilen bir partiyiz. Her zaman hedefe kilitlenip boş söz söylemek yerine projelerimizi ortaya koyarız. Allah'ın izniyle parlamentoda çok ciddi bir AK Parti milletvekilinin olacağını düşünüyorum. İnanıyoruz ki çalışan kazanıyor. Biz hamaset yapmıyoruz, artık halkımız geçmiş dönemlerde yapılan siyaseti istemiyor. Hızlı trenin gereksizliğinden bahseden bir partiyle işbirliği yapan bir partinin cumhurbaşkanı adayı çıkıyor, platformda bisiklete binerek halktan oy istiyor. Kafanıza kasket takarak, bağıra bağıra tehditler savurarak halkın gönlüne giremezsiniz. Artık halk bunlara bakmıyor, halk partilerin seçim beyannamesine, ilçesine, iline, köyüne ne götüreceksin, ona ne kazandıracaksın buna bakıyor. Vatandaş boş söz değil, icraat istiyor. Bugüne kadar yaptıklarınız ve bundan sonra yapacaklarınız çok önemli."

AK Parti'nin manifestosunda 126 mega proje açıkladığını hatırlatan Çam, kendilerinin bugüne kadar yaptıklarını ve bundan sonra da hayata geçireceklerini anlatarak destek istediklerini kaydetti.

"Dünya konjonktüründe ve Türkiye'de bambaşka sayfa açılacak"

Lütfiye Selva Çam, vatandaşın oyunun kıymetini iyi bildiğini ve oyunu akıllıca kullandığını anlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"İnşallah 25 Haziran sabahı yepyeni bir Türkiye’ye uyanacak. Çok daha etkin ve başarılı bir hükümet sistemimiz ile her türlü zorlukların aşılması, yeni fırsat ve şartların oluşması ile geleceğe ümitle yürüyeceğiz. Çocuklarımız ve torunlarımızın yaşayacağı huzurlu ve müreffeh bir gelecek için yepyeni bir başlangıç yapmak için vatandaşımızdan destek istiyoruz. Bağımsız hareket edebilen, aldığı kararları uygulayan, doğru bildiğini yüksek sesle dile getiren bir Türkiye için; Vakit Türkiye Vakti… Milletimizin bir kez daha büyük bir güven ve inançla Cumhurbaşkanımıza ve partimize tam destek vereceğine gönülden inanıyoruz."