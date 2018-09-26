AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: MHP'nin 7 maddeden oluşan teklifini irdeleyeceğiz

ANKARA (AA) - AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, MHP'nin TBMM'ye sunduğu af teklifine ilişkin "Cumhur ittifakının içinde yer almış bir partinin getirdiği bir teklif. Haliyle bu teklifi bugüne kadar edindiğimiz tecrübeler, reel politik, gereklilikleri dikkate almak, adalet algısını ve anlayışını da gözetmek, vatandaş nezdinde oluşacak algıyı dikkate almak, terörle mücadele ederken bu ortamın özelliklerini gözetmek suretiyle MHP'nin 7 maddeden oluşan teklifini irdeliyoruz, irdeleyeceğiz." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmede bulundu.

MHP'nin, Meclise sunduğu 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki suçlara ilişkin 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifine ilişkin Yazıcı, gündemlerinde affın olmadığını söyledi.

MHP'nin teklifinin içeriği itibarıyla af düzenlemesi olmadığına dikkati çeken Yazıcı, "Bu teklif niteliği itibariyle af değil derken biz, 'Gündemimizde af yok demiştik. Bu da af olmadığına göre gündemimize mi girdi?' Haliyle gündemimize girmiş, Meclise getirilmiş." ifadelerini kullandı.

Bu teklifi görmezden gelmelerinin mümkün olmadığını belirten Yazıcı, "Türkiye'nin yönetim sorumluluğunu üstlenmişiz. Meclisin en büyük partisiyiz. Cumhur İttifakı'nın içinde yer almış bir partinin getirdiği bir teklif. Haliyle bu teklifi bugüne kadar edindiğimiz tecrübeler, reel politik, gereklilikleri dikkate almak, adalet algısını ve anlayışını da gözetmek, vatandaş nezdinde oluşacak algıyı dikkate almak, terörle mücadele ederken bu ortamın özelliklerini gözetmek suretiyle MHP'nin 7 maddeden oluşan teklifini irdeliyoruz, irdeleyeceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye döndüğünde bu konuyu daha somut bir şekilde ele alacaklarını bildiren Yazıcı, öncesinde de teklif üzerinde çalışmalar yapmaya başladıklarını aktardı.

"Çok karmaşık bir konu, irdelemeliyiz"

MHP'nin af teklifinde yer alan gerekçelere ilişkin Yazıcı, "Gerekçelere saygı duyarım ama bu gerekçeler, teklifin Mecliste müzakere edilip geçirilmesini mutlaka haklı hale getiren gerekçeler olduğu görüşüne katılamam." dedi.

Teklifte yer alan FETÖ'cü hakim ve savcıların verdiği haksız kararlara işaret eden Yazıcı, "Haksız yargıdan söz edilir, haksız yargılamayı giderecek mekanizmalar var. Bu yolları denersiniz." diye konuştu.

Yazıcı, teklife ilişkin "Çok karmaşık bir konu. Bunu çok iyi irdelememiz gerekir. Hiçbir hesap içinde olmadan, toplumu, suçla mücadeleyi, yargılama faaliyetini, adalet algısını nasıl etkiler? Bütün bu alanları dikkate almak suretiyle, hasbi olarak bu konuyu irdelemeliyiz." ifadesini kullandı.

"Adalet Bakanlığı bir çalışma yapıyor"

Adalet Bakanlığının bu konuda bir çalışma yaptığını dile getiren Yazıcı, bir değerlendirme gerçekleştirerek kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

AK Parti tarafından da bu konunun gündeme alınarak inceleneceğini ve görüşünün kamuoyu ile paylaşılacağını açıklayan Yazıcı, "(Bu tamam ne güzeldir) dememiz mümkün değil. 'Bu kötüdür, kesinlikle böyle bir şey olmaz' demek de doğru değil. Bu peşin fikirlilik olur. Sonuçta kanaatimiz, bu teklifin yasalaşmaması yönünde olursa görüşümüzü de o şekilde ifade ederiz." dedi.

"Bir vatandaşa karşı suç işleyen faili devlet niye, nasıl affetsin" sorusunu yönelten Yazıcı, "Af yetkisini devlet, millet adına kullanıyorsa, o zaman kendisi öz güveni içerisinde kendisine karşı işlenen suçlarla ilgili düzenleme yapar. Fertlerle ilgili olanın da bireylere sorulması gerekmez mi?" değerlendirmesinde bulundu.

"Normal bir yasa teklifinin görüşülmesine ilişkin bir prosedür uygulanacak"

Affın, hükmün bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılması sonucunu doğuran bir yargısal tasarruf olduğunun altını çizen Yazıcı, şöyle devam etti:

"Bu getirilen düzenleme hükmün bütün sonuçlarını ortadan kaldırmıyor. Sadece hükmün infazında 5 yıllık bir indirim öngörüyor. Af gibi nitelikli çoğunluk işlemine gerek yok. Bu teklifin görüşülme prosedürü af teklifine benzer prosedürle değil, normal bir yasa teklifinin görüşülmesine ilişkin bir prosedür uygulanacak."

"Bu, Cumhur İttifakı'nın olmazsa olmazı değil"

Hayati Yazıcı, AK Parti ve MHP'nin yerel seçimlerde ittifak yapmasına ilişkin ise, "Bu, Cumhur İttifakı'nın olmazsa olmazı değil." ifadesini kullandı.

Yerel seçim dolayısıyla, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin gücünün azalmasına yol açacak tasarruflardan uzak durulması gerektiğini vurgulayan Yazıcı, şunları söyledi:

"Yerel seçimlerin bir araca dönüşmesini arzu edenler yok değil. Elbette ki bunu görüyoruz. Cumhur İttifakı'nın, zafiyetine yol açacak tasarruflardan veya yaklaşımlardan uzak durulması gerekir."

MHP gibi AK Parti'nin de belli yerlerde aday göstermemesi durumunun olup olmadığına yönelik bir soruya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, "Bizden böyle bir fedakarlık isteneceğini sanmıyorum. Biz, büyük bir partiyiz. Türkiye'nin her tarafında örgütlenmiş, çoğu yerde birinci partiyiz. Belli yerlerde AK Parti'nin aday göstermemesi gibi bir durum çok gerçekçi değil. Sanırım herkes de bu olguyu görüyor." yanıtını verdi.

Muhabir: Aynur Ekiz