AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ünal: Filistin asla yalnız değildir

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına ilişkin, "Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisi, insanlığın kadim silüeti, bağımsız Filistin devletinin başkentidir. Filistin asla yalnız değildir." değerlendirmesinde bulundu.
Twitter hesabından, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına ilişkin paylaşımda bulunan Ünal, şunları kaydetti:
Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisi,insanlığın kadim silüeti, bağımsız Filistin Devleti’nin başkentidir. Filistin asla yalnız değildir. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde mazlumun yanında durmaya,hakkın,adaletin ve vicdanın yılmaz savunucusu olmaya devam edecektir. #Nakba70 pic.twitter.com/Esv8PrBxbS— Mahir Ünal (@mahirunal) 14 Mayıs 2018
"Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisi, insanlığın kadim silüeti, bağımsız Filistin devletinin başkentidir. Filistin asla yalnız değildir. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde mazlumun yanında durmaya, hakkın, adaletin ve vicdanın yılmaz savunucusu olmaya devam edecektir."
Muhabir: Muhammed Ali Toruntay