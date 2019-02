AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: Kandil'in uzantısı HDP, CHP ve İYİ Parti ile ittifak yapıyor

OSMANİYE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, partisinin Osmaniye'nin Bahçe ilçesindeki seçim irtibat bürosunun açılış töreninde yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AK Parti hükumetleri ve yerel yönetimlerin iş ve güç birliği yaptıkları zaman şehirlerin tek tek ayağa kalktığını belirten Ünal, vatandaşlardan adaylara sahip çıkmalarını istedi.

İstanbul'da 1994 yılında önemli bir değişimin olduğunu aktaran Ünal, şöyle konuştu:

"İstanbul'da ne değişti? İstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Ne vardı o zaman hatırlayın? 1994 krizi vardı. Hükumet belediyelere ödenek göndermiyordu. Belediyeler yokluk içerisindeydi. Çöp, çukur, çamur, susuzluk, hava kirliliği... Ama Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'a belediye başkanı olunca ne oldu? Gönlünü koydu milletiyle beraber çöpü, çukuru, çamuru, susuzluğu ve hava kirliliğini bir anda ortadan kaldırdı ve bir şey başlattı. Aslında gönül belediyeciliği 1994'de Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliğiyle birlikte başladı. İstanbul'da bir şey değişti. Türkiye'de her şey değişti. Şimdi AK Parti 17 yılda bu kadar hizmeti nasıl yaptı? Bir gönlü, derdi, davası, kavgası olduğu için."

Ünal, 15 Temmuz gecesinin unutulmaması ve o gece ne olduğunun iyi anlaşılıp okunması gerektiğini bildirdi.

Darbe girişimi gecesi milletin varlığına, istiklaline, istikbaline, devletine, bekasına bir saldırı olduğunu aktaran Ünal, "Bu aziz millet çıplak elleriyle devletinin yerine geçti. Tarihte millet devlet pek yoktur ama o gece bu aziz millet devlet oldu. 'Devlet benim' dedi ve çıplak elleriyle devletini tuttu. Birlik oldu, beraber oldu ve gönülden bir mutabakat kurdu. Sonra bunun adı Cumhur İttifakı oldu. 7 Ağustos Yenikapı ruhuyla şekillenen bir Cumhur İttifakı ortaya çıktı." dedi.

Cumhur İttifakı'nın bir masa başı ittifakı olmadığını vurgulayan Ünal, şöyle devam etti:

"Bir pazarlık ittifakı değildir. Cumhur İttifakı bir millet mutabakatıdır. Temelinde 'bağımsızlık benim karakterimdir' diyen ve Kurtuluş Savaşı mücadelesinde bağımsızlığından asla vazgeçmeyen, 'Ya istiklal ya ölüm' diyen bu aziz millet vardır. Bu aziz millet tarih boyunca hiçbir zaman diz çökmedi, boyun eğmedi. Peki bu aziz millet o gece çıplak elleriyle devletine, bekasına, bayrağına, istiklaline, istikbaline sahip çıkarken o gece birileri ne yaptı? İstanbul'da havaalanında tankların arasından sıvıştı ve kaçtı. Yenikapı'ya zar zor geldi ama Yenikapı'dan hemen sonra ne yaptı? 'Kontrollü darbe, bu tiyatro' dedi ve FETÖ ağzıyla konuşmaya başladı. Peki biz o gece milletin verdiği mücadelenin yanında mı duracağız, yoksa o geceyi inkar edenlere karşı mı duracağız? Biz tabii ki o gecenin yanında duracağız. O gece oluşan millet mutabakatının yanında duracağız. Şimdi bize diyorlar ki 'Siz niye zillet ittifakı diyorsunuz?' Bu topraklarda kediye kedi denir. Zillete de zillet denir. Çünkü biz Anadolu'yu yanımıza alıp dünyaya meydan okurken birileri eğer FETÖ'yü, PKK'yı, Türkiye karşıtı güçleri yanına alıp onların ağzıyla konuşuyorsa bunun adı zillettir."

"Cumhur İttifakı'nın yanında durmamız gerekiyor"

Ünal, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin, partisinin grup toplantısında söylediği "Kürdistan'da kazanacağız, Batı'da da AKP ve MHP'ye kaybettireceğiz." sözlerine tepki göstererek, "Kandil'in uzantısı HDP kiminle ittifak yapıyor? CHP ve İYİ Parti ile ittifak yapıyor. Peki bu Kandil'in uzantıları AK Parti'ye seçimi kaybettirmek için kimi destekliyor? CHP ve İYİ Parti'yi destekliyor. O zaman bizim nerede durmamız gerekiyor? Bizim milletin yanında, Cumhur İttifakı'nın yanında durmamız ve dimdik tarihin içerisindeki yürüyüşümüze devam etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ünal, 17 yılda her ilde, ilçede vatandaşların ihtiyaçlarını büyük oranda giderdiklerini, sağlık, eğitim, ulaşım, altyapı, doğal gaz ve enerji kullanımında büyük oranda ihtiyaçları karşıladıklarını aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sorun çözen, milletine aşık bir kişi olduğunu vurgulayan Ünal, AK Parti'nin hikayesinin bir millet aşkı hikayesi olduğunu söyledi.

Ünal, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adana'nın el ele verip bölgesel kalkınmayı gerçekleştireceğini, birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye'yi 2023'e taşıyacaklarını aktardı.

Türkiye'yi daha güzel günlerin beklediğini belirten Ünal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çocuklarımız daha güzel bir Türkiye'de yaşayacak. Bizim yaşadığımızı Türkiye'yi hatırlıyorsunuz. Okulda öğretmen derdi ki 'Para toplayın tebeşir alacağız.' Para toplardık da tebeşir alırdık. Çünkü Türkiye öyle duruma düşürülmüştü ki hani diyorlardı ya '70 sente muhtaç.' Tebeşir alacak parası yoktu. Şimdi okullarımızda akıllı tahtalar, çocuklarımızın önünde tablet bilgisayar, her okulumuzda internet var. Bunu siz, AK Parti yaptı. Milletiyle el ele vererek yaptı. Her ilçede toplum sağlığı merkezlerimiz, hastanelerimiz, evde bakım hizmetlerimiz var. Bir yaşından 18 yaşına kadar her çocuğumuz sigortalı mı? Sigortalı. 18 yaşından itibaren her vatandaşımız sosyal güvenlik sisteminin içerisinde. Yolumuz, suyumuz, doğal gazımız, enerjimiz, ekmeğimiz, aşımız var. Hamdolsun ama yetmez. Çünkü bu millet daha fazlasını hak ediyor. Yaparsa yine AK Parti yapar."

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek seçim bürosu açıldı.

"Bu milletin neye ihtiyacı varsa tedarik ederiz"

Ünal, partisinin Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki seçim irtibat bürosunun açılış töreninde yaptığı konuşmada da yatırım için çalıştıklarını belirterek yapımı süren teleferik projesinin tamamlandığında ilçe turizmine çok önemli katkı sağlayacağını dile getirdi.

Türkiye'de 31 Mart'tan sonra 4 yıl boyunca seçim olmayan bir döneme girileceğinin altını çizen Ünal, bu 4 yıllık süreçte de tüm AK Parti kadrolarının vatandaşın eksiği ne varsa yerine getirmek için çalışacağını vurguladı.

Birilerinin son günlerde Türkiye'nin ekonomisi ve tarımıyla ilgili çeşitli söylemlerde bulunduğunu hatırlatan Ünal, şunları söyledi:

"15 Temmuz gecesi ne oldu? O gece bu aziz millet, istiklaline, istikbaline, devletine nasıl sahip çıktı gördük. Neden? Çünkü bu toprakların tek bir karakteri vardır o da bağımsızlıktır. İstiklal Savaşı'nda ne dedik? 'Ya istiklal ya ölüm' dedik çünkü biz bu topraklarda hiç kimsenin önünde diz çökmedik, kimseye boyun eğmedik, kimseye teslim olmadık. 15 Temmuz da bunun şahididir. O gece İstanbul'da havaalanında tankların arasından sıvışan, kaçan birisi vardı. Kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? Şimdi onlar 15 Temmuz'dan sonra ne yaptılar? 15 Temmuz'a kontrollü darbe dediler mi? Tiyatro dediler mi? 251 şehidimizin kemiklerini sızlattılar mı? Peki şimdi onlar terör örgütünün uzantısı HDP ile iş birliği yaptılar mı? Peki bu topraklara buna ne denir? Zillet denir, zillet denir, zillet denir. Milletin yanında durmayan, milletinin hassasiyetlerine sahip çıkmayan, milletinin karakteri olan bağımsızlıktan yana durmayan her kimse, buna bu topraklarda zillet denir. "

Türkiye'ye geçen yıl 13 Ağustos'ta döviz kuruyla saldırıldığına dikkati çeken Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amaçları neydi? Doları 10 liraya çıkarmak ve Türkiye'nin ekonomisine büyür bir darbe oluşturmaktı. Bunları püskürttük mü, püskürttük. Şimdi bunlar, Barış Manço'nun şarkısı gibi 'Domates, biber, patlıcan' demeye başladılar. Siz muhalefet misiniz, şarkıcı mı, türkücü müsünüz, mizah mı yapıyorsunuz? Bu ülkede AK Parti iktidarları olduğu sürece bu milleti hiç kimse mağdur edemez. Ne yaptık? Hemen tanzim satış mağazaları açıldı, milletimiz ucuz sebze, meyveyle buluştu. Şimdi diyorlar ki, 'Bu tanzim satışlarının önünde kuyruk var. Hani siz CHP dönemindeki tüp, pirinç, yağ kuyruklarına laf ediyordunuz. Şimdi de kuyruk var' diyorlar. Efendi, sizin kuyruklarınız kıtlık kuyruğuydu, yokluk kuyruğuydu. Bu kuyruklar ise vatandaşa imkan sağlama kuyruğu.

Dünyanın her yerinde bir iş yerinde indirim olduğunda o iş yerinin önünde kuyruk olmuyor mu? Oluyor. Vatandaşa bir imkan sunmuşuz, vatandaş da bu imkandan yararlanıyor. Çünkü biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Bu milletin neye ihtiyacı varsa tedarik ederiz. Öyle birilerinin fırsatçılığına, istismarcılığına fırsat da vermeyiz, izin de vermeyiz ama bunlar 'domates, biber, patlıcan' diye türkü söylemeye devam etsinler."

Mahir Ünal, lafa değil icraata bakılması gerektiğinin altını çizerek, "Bunların lafına bakmayın. 'Siz bu millet için ne yaptınız' ve 'Siz, bu millete hizmet etmekten başka bir vazifesi olmayan, günde 20 saat çalışan Recep Tayyip Erdoğan'a neden düşmansınız' diye sorun. Hadi Kandil düşman, Türkiye düşmanları düşman, FETÖ, DHKP-C, PKK düşman. Peki siz niye düşmansınız? Çünkü Recep Tayyip Erdoğan bu millete hizmetkar olmaktan başka hiçbir şey yapmadı. AK Parti kadroları, 17 yıldan beri içinden geldiği bu millete hizmet etmekten başka bir şey yapmadı. Bu nedenle milletimizin gönlüne talibiz." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Mustafa Güngör, Muzaffer Çağlıyaner