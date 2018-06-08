AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sorgun Seydişehir’de

KONYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Seydişehir ilçesinde teşkilat ve esnaf ziyaretinde bulundu. Sorgun'u, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer, Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve çok sayıda partili...