AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sorgun Seydişehir’de

KONYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Seydişehir ilçesinde teşkilat ve esnaf ziyaretinde bulundu.
Sorgun'u, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer, Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve çok sayıda partili karşıladı.
Seçim koordinasyon merkezinde partililerle bir araya gelen Sorgun, ülkede çok zor günler yaşandığını belirterek vatandaşların güveni ve desteğiyle hepsinin üstesinden gelineceğini söyledi.
Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Sorgun, "15 Temmuz darbe girişiminde birli sayesinde neye uğradıklarını şaşırdılar. Vatansever insanlar ülkesine ve kutsal değerlerine sahip çıkmaya devam edecektir." dedi.
Daha sonra ilçedeki esnafları ziyaret yapan Sorgun, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na destek istedi.