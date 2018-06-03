AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sorgun, Çumra'da

KONYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Çumra'da esnaf ziyaretinde bulundu.



Partisinin Çumra Seçim Koordinasyon Merkezi'nde, İlçe Başkanı Ufuk Yağıclar, Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz ve çok sayıda partiliyle bir araya gelen Sorgun, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlçede partililerin gece gündüz çalıştığını aktaran Sorgun, şunları kaydetti:

"Çumra, Allah'ın izniyle 1 Kasım seçimlerindeki aldığımız oyun üstüne çıkacaktır. Buna gönülden inanıyorum. Önce heyecanı biz duyacağız. Biz heyecan duymazsak karşımızdakine bu heyecanı aktaramayız. İnanacağız, inandıracağız. Her geldiğimde hatırladığım bir meşhur Çumra sloganı var 'yağmur çamur farketmez, Çumra seni terketmez'. Bunu hiçbir zaman aklımdan çıkarmıyorum. Çumra adamları değil, davayı terketmez Allah'ın izniyle."

Sorgun daha sonra ilçe merkezindeki esnafı ziyaret etti.



