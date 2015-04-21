AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nureddin Nebati, AK Parti’nin yapılması mümkün olmayan vaatlerle borç oy isteyen partilerden olmadığını söyleyerek, 7 Haziran’da 400 milletvekili çıkaracaklarını savundu.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Şanlıurfa milletvekili adayı Nureddin Nebati, AK Parti milletvekili adayları ve belediye başkanları ile birlikte Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde miting yaptı. Suruç halkının yoğun ilgi gösterdiği Nebati, AK Parti’nin gerçekleşmesi mümkün olmayan vaatlerle borç oy isteyen bir parti olmadığını kaydetti.AK Parti’nin yüzde 50 oy oranını aşarak 400 milletvekili sayısına ulaşacağını savunan Nebati, “Biz onlarca yıl önce gelip ‘cek cak’ edenler, ‘hele şunlara, bize oy verin, size 2 anahtar vereceğiz’ diyenler, ‘hele bir seçimlik bana borç oy ver’ diyenlerden değiliz. Biz 3 genel seçimi, 3 yerel seçimi, 2 referandumu, bir cumhurbaşkanlığını Allah’ın izni, sizlerin sayesinde, hep başarıyla neticelendirdik. Bu seçimde de 7 Haziran’da, emin olun, AK Parti Türkiye’de uluslararası odaklara, gezicilere, paralelcilere, yalancılar, dolandırıcılar, çok daha önemlisi, uluslararası işbirlikçilerin, ihanet şebekelerinin yerel işbirlikçilerine rağmen yüzde 50’yi aşarak, 400 milletvekilliğine ulaşacak. Şanlıurfa’dan da 12 milletvekilini meclise gönderecek” dedi.AK Part’nin 12 yıldır ülkeye hizmet ettiğini hatırlatan Nureddin Nebati, 3 Kasım 2002 seçimleri ile ülkeyi ayağa kaldıran ilk adımları attıklarını kaydetti. Nebati, şöyle konuştu:“12 buçuk yıldır bu ülkeye hizmet ediyoruz. Kimler geldi, kimler geçti. Onlarca yıl geldiler, Kürt demeye utandılar. Gizli gizli sizinle konuştular. Yapacağız, edeceğiz, bekleyin dediler. Onlarca yıl sizi görmezlikten geldiler. Onlarca yıl, ‘siz, siz değilsiniz’ dediler. ‘Siz de kim oluyorsunuz’ dediler. ‘Siz göbeğinizi kaşıyın, siz işinize bakın, siz sadece verin’ dediler. ’Bu ülkede sen Kürt olamazsın’ dediler. ‘Bu ülkede sen Müslüman olamazsın’ dediler. ‘Gidin, oyunuzu verin, işinize bakmayın’ dediler. 3 Kasım 2002 geldiği zaman bizi anlayan, bizi bilen, dilimizi, imanımızı, problemimizi bilen bir lider geldi. Milletle beraber olacağım, ölünceye kadar milletin emrinde olacağım, bu devletin, bu milletin hizmetkarlığını yapacağım diyen Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye’yi ayağa kaldıran ilk adımları attık.”Nebati, AK Parti Suruçlu milletvekili adayı Abdullah Yeşil ile birlikte esnafları da ziyaret etti. Vatandaşlarla birlikte Çay içen nebati, vatandaşların sorunlarını ise tek tek dinleyerek, yardımcı olma sözü verdi.Nebati’nin esnaf gezisini Türkiye gazetesi muhabiri ve ünlü rallici Burcu Çetinkaya da takip etti.