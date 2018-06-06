AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan'dan ziyaret

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan ve beraberindeki heyet, Samsunlular Derneği'ni ziyaret etti.

Karacan, AK Parti İl Başkanı Murat Özcan, AK Parti Eskişehir milletvekili adayları Dündar Ünlü ve Serhat Tunç ile teşkilat üyelerinden oluşan heyetle ziyaret ettiği Samsunlular Derneği'nde yaptığı konuşmada, her zaman Samsunluların yanında olduğunu ve desteklerini esirgemediklerini kaydetti.

Karacan, 24 Haziran'daki seçimlerin, Türkiye'nin geleceğinin şekilleneceği bir karar günü olacağını ifade ederek, şunları söyledi:

"Milletimizin 16 yıldır olduğu gibi bu seçimlerde de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olacağından hiç şüphem yok. Burada belirtmek istediğim tek şey Cumhurbaşkanımızı başkan yapıp mecliste de güçlü bir temsil ile bizleri desteklemeleri."