AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan, “ Türkiye bugünlere 2002 yıllarından sonra geldi”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Nevşehir ziyaretinde partisinin İl Başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, sivil toplum örgütleri ile yapacağı toplantı öncesinde partisinin İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada AK Parti İl Başkanı Rauf Yanar, milletvekilleri ve partililer tarafından karşılanan Karacan İl Başkanı Yanar’dan hafta sonunda yapılacak olan kongre çalışmaları hakkında bilgiler aldı. AK Parti İl Başkanlığında partililere seslenen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Biz bu memleketin geleceğine AK Parti kadroları ile hizmet etmek istiyorsak, hesabı kenara bırakıp Allah rızası için memleket uğruna hizmet etmemiz gerekiyor dedi. Karacan, “2019’a giden süreçte bizim hep birlikte saha olup, hesabı hareket etmeden, sadece dava neferi olarak yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Bizim yapmamı gereken kenetlenmek, bunu 2019’dan sonraki geleceğimiz için yapmamız gerekiyor. 2023, 2053, 2071 sürecine biz bu memleketin geleceğine AK Parti kadroları ile hizmet etmek istiyorsak, hesabı kenara bırakıp Allah rızası için memleket uğruna hizmet etmemiz gerekiyor. Türkiye’nin nereden nereye geldiğini çok iyi bilirler. Belki genç arkadaşlarımız 80’li yılların başını bilmeyebilir. Türkiye bugünlere 2002 yılından sonraki süreçte Cumhurbaşkanımız ve genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan vasıtasıyla buraya geldi. Türkiye’nin elde etmiş olduğu imkanlardan dolayı hepimizin borcu var, hepimiz şapkamızı önüne koyup 2019 seçimlerinde cumhurbaşkanımızın nasıl elini rahatlatabiliriz bize düşen görev bu” diye konuştu.