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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan, STK’larla bir araya geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Nevşehir’de faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri ile buluştu.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinin ardından Nevşehir Hacı Bektaş Veli...

03 Ocak 2018 Çarşamba 13:04
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan, STK’larla bir araya geldi
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Nevşehir’de faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri ile buluştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinin ardından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Tafana tesislerinden sivil toplum örgüt temsilcileriyle bir araya geldi. Burada sivil toplum örgütlerine kendilerine zaman ayırdıkları için teşekkür eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, “ Bugün burada Nevşehir’in sorunlarını konuşmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Öncelikle sizlere Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını getirdim. Burada sizler bizlere Nevşehir’in sorunlarını bildireceksiniz ki bizlerde Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza bu sorunları ileteceğiz. Bundan sonrada düzenli olarak bu tür toplantılarımıza devam edeceğiz. Bugün burada bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize teşekkür ederim” dedi.

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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nden düzenlenen toplantıya AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Murat Göktürk, Ebubekir Gizligider, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver’de katıldı.

Son Güncelleme: 03.01.2018 13:13
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