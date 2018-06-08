AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan işçilerle buluştu

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrika ziyaretlerine devam ediyor.

Karacan'ın iletişimi ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi öncesi vatandaşlara yeni sistem hakkında bilgi veren Karacan, şunları ifade etti:

"Bu seçim haç ile hilalin savaşı olacak, bu seçim ülkemizin geleceğinin şekilleneceği bir seçim olacak. Yaşı büyük ağabeylerimiz, ablalarımız çok iyi bilir, bu ülke ne badireler atlattı, ne zorluklar gördü ama son 16 yıldır milletimiz hizmeti çok iyi görüyor ve AK Parti hükümetinin neler yapacağını da çok iyi biliyor. Vatandaş 'yaparsa AK Parti yapar' diyor, bu kutlu yola 'devam' diyor. 24 Haziran'da düğünümüz var, ben de size davetiyesini getirdim."

Toplantıda işçiler, Karacan ile fotoğraf çektirdi.