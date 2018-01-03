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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan:

- "2023, 2053, 2071 sürecine, bu memleketin geleceğine AK Parti kadroları ile hizmet etmek istiyorsak, hesabı kenara bırakıp Allah rızası için memleket uğruna hizmet etmemiz gerekiyor. Orta yaşın üstündekiler, Türkiye'nin nereden nereye geldiğini çok iyi bilirler"

03 Ocak 2018 Çarşamba 11:22
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan:
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NEVŞEHİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan "2023, 2053, 2071 sürecine, bu memleketin geleceğine AK Parti kadroları ile hizmet etmek istiyorsak, hesabı kenara bırakıp Allah rızası için memleket uğruna hizmet etmemiz gerekiyor. Orta yaşın üstündekiler, Türkiye'nin nereden nereye geldiğini çok iyi bilirler." dedi.

Sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile buluşmak için Nevşehir'e gelen Karacan, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ı ziyaret ederek, kentle ilgili bilgi aldı.

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver'i de ziyaret eden Karacan, AK Parti İl Başkanlığı’nda parti yöneticileri ile görüştü.

Karacan, buradaki konuşmasında, 2019 seçimlerine birlik ve beraberlik içinde çalışılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye’nin AK Parti iktidarı sürecinde çok önemli mesafeler katederek, güçlü bir konuma ulaştığını aktaran Harun Karacan, şunları kaydetti:

"2019'a giden süreçte bizim hep birlikte sahada olup, dava neferi olarak yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Bizim yapmamız gereken kenetlenmek, bunu 2019'dan sonraki geleceğimiz için yapmamız gerekiyor. 2023, 2053, 2071 sürecine, bu memleketin geleceğine AK Parti kadroları ile hizmet etmek istiyorsak hesabı kenara bırakıp, Allah rızası için memleket uğruna hizmet etmemiz gerekiyor. Orta yaşın üstündekiler Türkiye'nin nereden nereye geldiğini çok iyi bilirler. Belki genç arkadaşlarımız 80'li yılların başını bilmeyebilir. Türkiye, bugünlere 2002 yılından sonraki süreçte Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan vasıtasıyla geldi. Türkiye'nin elde etmiş olduğu imkanlardan dolayı hepimizin Cumhurbaşkanımıza borcu var, hepimiz şapkamızı önümüze koyup, 2019 seçimlerinde Cumhurbaşkanımızın nasıl elini rahatlatabiliriz diye düşünüp çalışmalıyız. Sandık başkanından genel başkan yardımcısına kadar bize düşen görev bu."

Karacan'a ziyaretlerinde AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Murat Göktürk ve Ebubekir Gizligider de eşlik etti.



Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun KaracanNevşehir
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