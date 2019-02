AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, KADEM’i ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Nevşehir’de Kadın ve Demokrasi Derneği’ni ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM)’i ziyaret ederek burada kadınlar ile bir süre görüştü. KADEM Nevşehir temsilcisi İlkay Akün’den çalışmaları hakkında bilgiler alırken kadınların Türkiye’nin gelişmesinde büyük rol üstlendiğini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya burada yaptığı açıklamada, Türkiye’deki tüm kadınlara Nevşehir’den mesaj verdi. Kaya, “Biz Nevşehir’e aslında teşkilat çalışmalarımız için geldik ama ildeki sivil toplum kuruluşlarımızı da ziyaret ediyoruz. Kadın ve Demokrasi Derneğindeyiz. Biz AK Parti olarak kuruluşundan bugüne kadar özellikle her alanda temsilini artıran bir partiyiz. TBMM’de kadın sayısını yüzde 17’ye çıkarttık. Bunu daha fazla artırmak istiyoruz. Ama bunun için tabi ki daha fazla kadının siyasette görev alması lazım. Biz kadınların her alanda daha aktif olmasını istiyoruz. Şimdi belediye meclis üyelikleri süreci var. Bu süreçte de Türkiye genelinde de AK Parti olarak kadın belediye meclis üyesi sayınını artırmak için çok daha fazla gayret göstereceğiz. Çünkü eğer kadınlar şehirlerin meclislerinde söz sahibi daha fazla oranda oldukları takdirde inanıyoruz ki o şehirdeki kadınların, gençlerin, çocukların sorunları daha hızlı çözülüyor. Bunun için daha fazla kadın yerel yönetimlerde tüm kademelerde olmasını istiyoruz. Bunun için de AK Parti olarak Cumhurbaşkanımızın açtığı yolda güçlü bir şekilde ilerliyoruz" dedi.

Kaya, sözlerine şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanımızın bir sözü var. Bu sözü her duyduğumda ayrı bir heyecan yaşıyorum. Siyasi hayatımda en büyük desteği hanım kardeşlerimden gördüm, diyor. Ve kadınlara duyduğu güveni ve onlardan aldığı desteği de her seferinde hissettiriyor. Biz kadınlar için özellikle siyaset yapan kadınlar için çok güçlü bir söylem. Biz Cumhurbaşkanımızın açtığı yolda ondan aldığımız güç ile ilerliyoruz. İnşallah ülkemizin geleceği için, bu ülkenin birlik ve beraberliği için kadınlar olarak çok daha fazla gayret göstereceğiz. Biz kadınlar olarak anneyiz. Aynı zamanda evlatlarız, eşiz. Bütün sorumluluklarımızı en güçlü bir şekilde yerine getirmeye çalışırken bu ülkenin Türkiye’nin geleceğinde de söz sahibi noktalarda da yönetici pozisyonda da daha fazla kadın olması içinde her geçen gün daha fazla gayret göstereceğiz.”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Sayan Kaya’nın açıklamasının ardından ise KADEM Nevşehir temsilcisi İlkay Akün günün anısına anfora hediye etti.