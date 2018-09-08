AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Elvan: Bu oyunların da üstesinden gelmeyi başaracağız

MERSİN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Erdemli ilçesi Kayacı Mahallesi’ne yaptırılıp adının verildiği spor tesislerinin açılış törenindeki konuşmasında, spor tesislerinin gençlerin geleceği ve alanlarında Türkiye'yi temsil etme şansı bulabilmeleri açısından önemli bir işlevi yerine getirdiğini söyledi.

Gençlerin geleceği için yatırımlara devam edeceklerini aktaran Elvan, ülke sevdalısı olduklarını, millet için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti.

Elvan, Türkiye’nin çok büyük badireler atlattığına işaret ederek, "Olmadık yöntemlerle üstümüze geldiler. Bu milleti, ülkemizi ve hükumetimizi yıkmak için denemedikleri yol kalmadı. Hepsini bu aziz milletimizin dik duruşuyla atlattık." dedi.

Türkiye’nin ekonomisine yönelik saldırılar düzenlendiğini belirten Elvan, şöyle devam etti:

"Birtakım manipülasyonlarla bu milleti diz çöktürebileceklerini düşünenler avuçlarını yalayacaklar. Cumhurbaşkanımızın kararlılığı, hükumetimizin dirayeti ve milletimizin gücüyle bu oyunların da üstesinde gelmeyi başaracağız. Türkiye'nin ucuz tehditlerle yıldırılamayacağını bütün dünya gördü, bundan sonra da görmeye devam edecek. Söz konusu vatan olduğunda bu milletin nasıl kenetlendiğini cümle alem görmüştür. Bizler milletiyle, devletiyle, hükumetiyle topyekun olarak dimdik ayaktayız. Kimsenin gücü bize diz çöktürmeye yetmeyecektir. Artık gel denildiğinde gelen, git denildiğinde giden bir Türkiye yok. Türkiye'nin kendi doğruları var. Milletimiz ne diyorsa biz onu yaptık. Bundan sonra da onu yapmaya devam edeceğiz. Birilerinin gücü, şuyu, huyu varmış... Hiç önemli değil. Bu aziz millet tarih boyunca hiçbir güç karşısında eğilmedi, bundan sonra da asla eğilmeyecektir."

Elvan, İstiklal Marşı’nın ilk kıtasını hatırlatarak, “Yörüklerin bacası tüttüğü müddetçe, bu aziz millette bu inanç, kudret ve iman olduğu sürece hiçbir zaman ezanımız susmayacak, bayrağımız inmeyecektir.” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Elvan ve beraberindekiler kurdele keserek tesisin açılışını yaptı.

Elvan daha sonra, 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen mahalleler arası futbol turnuvasının açılışı yapılan tesiste oynanan final müsabakasının başlama vuruşunu yaptı.

Açılış programına Mersin Valisi Ali İhsan Su, AK Parti Mersin milletvekilleri Hacı Özkan ve Ali Cumhur Taşkın, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Lütfi Elvan, kentte programı kapsamında, önceki günlerde Akdeniz ilçesindeki evlerinin damında cesetleri bulunan 5 kişinin Gündoğdu Mahallesi’ndeki yakınlarını ziyaret ederek taziye dileğinde bulundu.

Elvan, geçirdiği beyin kanaması sonrası hastanede gördüğü tedavisi tamamlanan Fikri Bakırhan'ı da Şevket Sümer Mahallesi'ndeki evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Toroslar ilçesi Çağdaşkent Mahallesi'nde kıraathanede vatandaşlarla buluşup sorun ve talepleri dinleyen Elvan, yakınlardaki bir parkta da mahalleliyle bir araya geldi.

Muhabir: Serkan Avcı