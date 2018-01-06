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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: Hazinedar'ı sizin vekilleriniz şikayet etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar'ın görevden uzaklaştırılması ilişkin, "Bu belediye başkanını sizin kendi milletvekilleriniz şikayet etti." dedi.

06 Ocak 2018 Cumartesi 17:05
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: Hazinedar'ı sizin vekilleriniz şikayet etti
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İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin, "Bu belediye başkanını sizin kendi milletvekilleriniz şikayet etti." dedi.

Dağ, AK Parti Buca İlçe Başkanlığı Göksu, Yeşilbağlar ve Fırat Mahalle Temsilciliği açılışında yaptığı konuşmada, AK Parti'liler olarak İzmir sokaklarında başı dik bir şekilde gezdiklerini, millete hizmet etmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirterek, CHP'nin İzmir'de hizmet etme noktasında yetersiz kaldığını, başarısız olduğunu ifade etti.

"Hazinedar'ı sizin vekilleriniz şikayet etti"

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dağ, şunları söyledi:

"Belediye başkanlarına sahip çıkmayan, onların kiminle nasıl, ne tür ilişki içinde olduğunu bilmeyen bir CHP var. Bu belediye başkanını sizin kendi milletvekilleriniz şikayet etti. Yapılan şikayetler üzerine İçişleri Bakanlığının yapmış olduğu hamleye şimdi de bir tepki koyma noktasına gidiyorlar. Bu belediye başkana sizin kendi içinizdeki milletvekili 'Yapma yeter artık. Bu kadar yolsuzluk olmaz. Bu kadar FETÖ ile ilişkide olunmaz. İçişleri bakanlığı bu belediyeye el koysun.' dedi. Şimdi de görevden alınınca Kılıçdaroğlu soluğu Beşiktaş'ta aldı. Beşiktaş'ı biz çok severiz. Beşiktaş kulübüne de çok severiz. Ama Beşiktaş'ta senin gibi bir futbolcuya ihtiyaç yok. Böyle transferlere girmeye de hiç gerek yok."

Muhabir: Yusuf Şahbaz

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