AK Parti Eskişehir Milletvekili Avcı, kadınlarla bir araya geldi

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Dede Korkut Parkı'nda bir araya geldiği kadınlarla sohbet edip çay içti.

AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Avcı, annelerden çocuklarına hayvan sevgisini aşılamalarını istedi.

Çocuklara hayvan sevgisini aşılamanın önemini anlatan Avcı, "Göreceksiniz ki bu dostluklar çocuklarımızın sosyal kabiliyetlerini, zekaları ve hatta merhamet duygularını geliştirecektir. Bu konuda lütfen çocuklarımıza önayak olalım." ifadelerini kullandı.

Avcı, ardından çocuklarla fotoğraf çektirdi.