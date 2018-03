AK Parti Çanakkale’de Milletvekili Adaylarını Tanıttı

AK Parti 25’inci dönem Çanakkale milletvekili aday tanıtım toplantısı, coşkulu bir şekilde yapıldı. Toplantıda, milletvekili adayları Bülent Turan, İsmail Kaşdemir, Jülide İskenderoğlu ve Sebahattin Güner, partililere hitap etti.Kolin Otel’de düzenlenen toplantıda, milletvekili adayları salona yoğun sevgi gösterileri arasında girdi. İlk olarak söz alan AK Parti İl Başkanı Av. Erdener Can, seçimlere kadar yoğun bir çalışma temposu içerisine gireceklerini söyledi. Can, “Biz gönüllere girmek istiyoruz. Bu konuda son derece samimiyiz. Bu 7 Haziran’daki seçim AK Parti seçimleri değil, memleket seçimidir. Seçimlere kadar gün kenetlenme, birlik ve beraberlik günüdür. Seçimlere kadar birlik ve beraberlik içinde yürümeliyiz” dedi. 3 dönem kuralı nedeniyle bu dönem aday olmayan AK Parti Çanakkale Milletvekili Mehmet Daniş, bu seçimlerden önce de ilk seçildiği dönemki heyecanını taşıdığını belirtti. Daha sonra sırasıyla Av. Sebahattin Güner, Jülide İskenderoğlu ve İsmail Kaşdemir sahneye çıkarak kendilerini tanıtıp partililere hitap etti.Son olarak söz alan AK Parti Çanakkale 25’inci dönem 1. sıra milletvekili adayı Bülent Turan, AK Parti’nin bugüne kadar her seçimden oyunu artırarak çıktığını söyledi. Turan, “Milletimize güvendik. ‘Muhtar bile olamaz’ dedikleri kurucu Genel Başkanımızı Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı yaptık. Kapatma davaları açtılar. Korktuk mu korkmadık. ‘Allah’ dedik yürümeye devam ettik. Artık çalışma zamanıdır. Planımızı yapacağız. Çalışmalarımızı yapacağız. 4 yıllık çalışmamızla herkese Çanakkale’de ve Türkiye’de gücümüzü bir kez daha göstereceğiz. Biz daha yolun başındayız. Biz iş yapmaya geliyoruz. Teşkilatlarımızı ve Çanakkale’yi ayağa kaldıracağız. Yüzde 41 oyumuz var. Çanakkale gibi tarihin, medeniyetlerin olduğu kentlerde birinci olmak yetmez. Eze eze geleceğiz. Tüm Çanakkale’ye neler yaptığımızı göstereceğiz. 7 Haziran seçimlerinin sonucunu kimse merak etmesin. Seçimin sonucunda AK Parti iktidar olacaktır. Genel seçimlerde Çanakkale Türkiye ortalamasının üstünde olacak. Nasıl Bursa’da, İstanbul’da Ankara’da akla AK Parti geliyorsa, Çanakkale’de de akla AK Parti gelecektir” dedi. Turan’ın konuşmasının ardından milletvekili adayları ve il yönetimi birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.