AK Parti Boğazlıyan Seçim İrtibat Bürosu açılışı

YOZGAT (AA) - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Neyi yıkacaklar, nasıl yıkacaklar projeleri bu, projesi yok. Yıkım projeleri var, yıkım. Gelmiş, 'Ben yüksek hızlı treni durduracağım' diyor Sayın Karamollaoğlu. Biz Orta Asya'dayken hızlı tren de yoktu, atlara bindik buralara geldik. O zaman olsaydı demek ki atları da yasaklardı bunlar." dedi.

Bozdağ, Boğazlıyan ilçesinde partisinin seçim irtibat bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, iktidara talip olanların projeleriyle milletin önüne gelmeleri gerektiğini belirterek, muhalefetin ise millete hiçbir proje sunamadığını ifade etti.

Bekir Bozdağ, "Biz ne diyoruz, Türkiye'yi önümüzdeki yıl da 3 kattan fazla büyüteceğiz Allah'ın izniyle. Dünyanın 10 büyük ekonomisi arasına sokacağız. 3'üncü havaalanını devreye alacağız. Şehir hastaneleriyle Türkiye'yi yeniden donatacağız. Nükleer güç santralleriyle Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltacağız ve daha iyi noktaya getireceğiz. Cari açığı, bütçe açığını düşüreceğiz ve bu noktadan daha iyi bir noktaya ülkemizi getireceğiz. Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, adalette neyi nasıl yapacağımızı kalem kalem yazdık. Biz daha iyilerini yapma gayreti içindeyiz, onu yazıyoruz ama bunlar neyi nasıl yıkacaklarını yazıyorlar. Neyi yıkacaklar, nasıl yıkacaklar projeleri bu, projesi yok. Yıkım projeleri var, yıkım. Gelmiş, 'Ben yüksek hızlı treni durduracağım' diyor Sayın Karamollaoğlu. Biz Orta Asya'dayken hızlı tren de yoktu, atlara bindik buralara geldik. O zaman olsaydı demek ki atları da yasaklardı bunlar." diye konuştu.

Şehir hastanelerine yönelik eleştirilere de değinen Bozdağ, Türk milletinin ABD'den, Avrupa'dan dünyanın her yerinden daha iyi sağlık hizmeti almasının kötü bir şey olmadığını vurguladı.

Sağlığa yapılan hiçbir yatırımın israf olmayacağına işaret eden Bozdağ, şunları söyledi:

"Milletimizin acısı, derdi olduğu zaman devletimizin derman olması, şefkat olması, vatandaşın derdine koşmasının neresi yanlıştır. Buna israf diyenler, esas kendileri israftır. Öbürü kalkmış, 'Ben Kanal İstanbul'u durduracağım' diyor. 'Yerli otomobili ben durduracağım.' diyor, neyi nasıl durduracaklarını anlatıyorlar. Sizin yapacaklarınız yok mu? Bir de onu anlatın. Ama ne onu durdururlar ne halkı durdurabilirler ne Türkiye'yi durdurabilirler. Bunlar proje üretmeden, üretilmiş projeleri, yapılan yatırımları durdurmak gayreti içindeler ama Türkiye'yi kimse Allah'ın izniyle durduramayacaktır. Yatırımlar da durmayacak devam edecek, Türkiye'de durdurulamayacak devam edecektir. Savunma sanayinden diğer tüm alanlarda Türkiye'nin daha iyi üretim yapmasına, dışa bağımlığı azaltacak adımlar atmasına ihtiyaç var, biz bunu yapacağız."

- Yapılan hizmetler

Bozdağ, Türkiye'yi ithalatın daha az olduğu, ihracatın daha çok olduğu, üretimin daha ileriye taşındığı bir ülke haline getireceklerine vurgu yaparak, "15 yıldır yaptıklarımız ortada." dedi.

Yapılan hizmet ve Türkiye'nin yükselişinden dolayı bazılarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sevmediğini anlatan Bozdağ, şu değerlendirmelerde bulundu:

"35 milyar dolar bu ülkenin bizden önce ihracatı vardı, şimdi 167,5 milyar dolara geldi dayandı. Kimin payı azalıyor, Avrupa'nın payı azalıyor. Tayyip Erdoğan'ı niye sevsinler, adam 35 milyar dolarlık mal satıyordu, geri kalan malı onlar satıyordu. Şimdi 167,5 milyar dolar Türkiye mal satıyor. Bunların geliri azalıyor, bizimki artıyor. 'Nereden çıktı piyasaya bu adam' diyorlar, bunu bir götürelim. Ama Allah'ın izniyle götüremeyecekler. Yaparsa AK Parti yapar. Türkiye'nin, Boğazlıyan'ın eksikleri var mı var, biz bu eksikleri görüyor muyuz. Bunları giderecek olan yine bu kadrolardır. Hamdolsun devlet yönetiminde büyük bir tecrübeye sahibi olduk. Bunlar daha devletin nasıl yönetileceğini bilmiyorlar. Kalkmış birisi 'TİKA'yı kapatacağım, TRT'yi satacağım' diyor. Yahu TİKA ne iş yapıyor biliyor musun sen, bildiği yok. Devletin diğer kurumları hangi görevleri yapıyor bundan haberi yok. Ama kalkmışlar konuşuyorlar. Devlet yönetmek kolay bir iş değildir, bilgi gerektirir, tecrübe gerektirir, cesaret gerektirir, irade gerektirir. Bunlar olmadan devlet yönetilemez. İşte şu anda Türkiye'de iradeyle, erdemle, cesaretle yapılan bir yönetim var. Ve yeni dönemde Türkiye irade, cesaret ve erdemle yeni bir şahlanışın içine girecektir Allah'ın izniyle. Biz yolumuza devam edeceğiz."

- "Kılıçdaroğlu mu yönetecek yoksa İnce mi yönetecek?"

Bozdağ, Türkiye'nin Ankara'dan yönetildiğini, yarın da Ankara'dan yönetilmeye devam edeceğini bildirdi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin FETÖ elebaşının iadesiyle ilgili iddialarına da değinen Bozdağ, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kendine bir telefon geliyor Amerika'dan. Telefonu kapatır kapatmaz doğru mu eğri mi söyleyen kimdir, nedir demeden televizyon kanalına bağlanıyor ve telefon edenin dediğini söylüyor. 'Türkiye terörist başı FETÖ'yü usulüne uygun istememiş' diye hemen söylüyor. Telefonla yönetiyorlar adamı. Telefonla talimat veriyor, hemen onun peşine takılıp gidiyor. Yahu dur bi bakalım telefon eden kim ? Dediği doğru mu eğri mi ? Bir sor bakalım sen Cumhurbaşkanlığına talipsin. Biri arayıp seni mi işletiyor arayan gerçekten kim? Arayanı söylemiyor. Amerikalı mı? Türk mü, FETÖ'cü mü, başkası mı? Ona dair bilgi vermiyor. Niye vermiyorsun? Madem dürüstsün arayanı niye açıklamıyorsun? Amaç milletin aklını karıştırmak. Şimdi telefonla oradan yönetiliyor. Allah vermesin diyelim cumhurbaşkanlığını kazandı kim yönetecek Türkiye'yi? Kılıçdaroğlu mu yönetecek yoksa İnce mi yönetecek? Yoksa telefonla uzaktan yönetim mi yapılacak? Şimdi uzaktan eğitim modeli var biliyorsunuz. Uzaktan yönetim modelini devreye koyup uzaktan mı yönetim yapacaklar. Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olduğunda Türkiye'yi Recep Tayyip Erdoğan Türk milleti adına doğrudan yönetecektir. Telefonla veya kuklacılarla değil. Doğrudan milletin yönetimi olacaktır. İnşallah 24 Haziran'dan sonra yeni dönemde Türkiye daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir."

(Bitti)