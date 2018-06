AK Parti Akdağmadeni Seçim İrtibat Bürosu açılış töreni

YOZGAT (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Bunlar, Türkiye'nin şu anda nerede olduğunu da bilmiyorlar, nereye gittiğini de bilmiyorlar. Bu kadar cahil olanlara ülke emanet edilebilir mi? Bunlar kendi yolunu bulamıyorlar, millete yol gösterebilirler mi? Evinin yolunu bulamayanlar millete yol gösteremez." dedi.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde AK Parti Seçim İrtibat Bürosu açılış töreninde konuşan Bozdağ, partilerin seçim beyannamelerini açıkladığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yaptıklarını ve yapacaklarını tek tek anlattığını belirtti.

Bozdağ, diğer partilerin seçim beyannamelerine baktıklarında yapacaklarını anlatmadıklarına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Baktığınızda ana omurgayı nasıl yıkacakları oluşturuyor. Siyaset, yapmak için bunlar yıkmak için geliyor. Siyaset, proje üretmek, ülkeye, millete kazandırmak için bunlar bizim ürettiğimiz projeleri durduracaklarını söylüyorlar. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Sayın İnce çıkmış diyor ki 'ben yerli otomobili durduracağım, Kanal İstanbul'u durduracağım, nükleer güç santrallerini durduracağım.' Temel Bey Sivas'tan konuşuyor, "efendim hızlı tren geliyor göç artıyor.' Hızlı tren o yüzden doğru bir yatırım değilmiş. Bunlar Türkiye'yi durdurmak istiyorlar. Projelere 'stop' demek diyorlar."

"Şimdi bunlar 'yaptırmam, sattırmam, dokundurtmam, bir adım ileri attırmam, yapıyorsanız onları da durdururum, yaptıysanız onları da yıkarım' diyorlar." diyen Bozdağ şöyle devam etti:

"Sanırsınız ki biz Türkiye'ye hükümet seçmiyoruz, Türkiye'ye yıkım ekibi seçiyoruz. Bu milletin yıkım ekibine ihtiyacı yok. Bu milleti şaha kaldıracak irade, erdem ve cesaretle Türkiye'yi yeniden şahlandıracak bir ekibe ihtiyacı var. Allah'ın izni ile yeni dönemde sizin duanız ve desteğiniz ile bunu yapacağız. Türkiye'yi irade, erdem ve cesaretle yeniden daha büyük şekilde geleceğe birlikte taşıyacağız. Hiç endişeniz olmasın. Allah devlete, millete zeval vermesin."

- "Seçim var diye terörle mücadeleyi askıya almayız"

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, terörle mücadelenin sürdüğünü vurgulayarak, "Türkiye'nin içinde ve dışında Türkiye'ye dönük her türlü terör tehdidini ortadan kaldırmak için emin adımlarla ilerliyoruz. Terörle mücadelemizde bir zafiyet asla söz konusu değil. Seçim var diye bizim terörle mücadeleyi askıya almamızı kimse beklememeli." ifadesini kullandı.

CHP'nin Zeytin Dalı Harekatı’nı başlatırken önce karşı çıktığını, sonra milletin desteğini görünce çark ettiğini aktaran Bozdağ, "Ama arkasından 'aman Afrin'e girmeyin' dedi. 'Afrin öyle değildir, şöyledir, böyledir.' Hem Kılıçdaroğlu hem de ekipleri dedi. 'PYD-YPG terör örgütü değildir' dediler. Ülkemizde eylem yapıyorlar, ülkemizi bölmek için uğraşıyorlar, bunlar 'terör örgütü değil' diyor. Biz ne yaptık, milletin, devletin bekası ve hukuku için gerekenleri yaptık. Kararlı adımlar attık. Şimdi bu adımları atmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bozdağ, Terörle mücadeleden rahatsız olanların bulunduğunu bildirdi.

Şimdi Kandil konusunun gündemde olduğuna değinen Bozdağ, "Her an her şey olabilir" diye açıklama yaptıklarını anımsattı.

Bozdağ, "Biz kime diyoruz, terör örgütlerine diyoruz. Oraya vuruyoruz ama ses CHP'den geliyor. Seçim zamanı bu olmazmış. Ne yapacağız biz. Seçim zamanı terörle mücadeleyi durduracak mıyız? Teröristlerin ülkemizde eylem yapmasına izin mi vereceğiz? Böyle bir şey olur mu? Terörle mücadeleye Akdağmadenli ne diyor, devam diyor, devam. Zaaf yok, Allah'ın izni ile tek bir terörist kalmayıncaya kadar devam edeceğiz. Bu mücadeleyi durduramayacaklar." diye konuştu

Devlet yönetmenin bilgi ve tecrübe gerektirdiğine dikkati çeken Bozdağ, bunun kolay bir sorumluluk olmadığına bildirdi. Milletin, devletin hukukunu korumak ve her zaman daha iyisini yapmak için gece gündüz demeden çalışmak gerektiğini belirten Bozdağ; doğru işler yapmayı, dersi, işi iyi bilmek gerektiğini vurguladı.

Bekir Bozdağ, şunları kaydetti:

"Bunlar dersini de işini de bilmiyor. Devlette hangi iş nasıl işliyor, nerede ne yapılıyor ondan haberi yok. Bunlar Türkiye'nin şu anda nerede olduğunu da bilmiyor nereye gittiğini de bilmiyor. Bu kadar cahil olanlara ülke emanet edilebilir mi? Bunlar kendi yolunu bulamıyorlar, millete yol gösterebilirler mi? Evinin yolunu bulamayanlar millete yol gösteremez.

Allah'ın izni ile Cumhurbaşkanımız, belediye başkanlığı, parti yönetimleri, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı tecrübesi ile dünyanın neresinde ne var, kim hangi oyunu tutuyor, hepsini biliyor ve büyük bir tecrübe var, büyük bir birikim var. İnşallah bu tecrübe, bu birikimle yeni dönemde de yolumuza daha güçlü bir şekilde sayenizde devam edeceğiz."

(Bitti)