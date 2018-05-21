AK Parti aday listesini YSK'ye sundu

ANKARA(AA) - AK Parti, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdi.

Siyasi parti genel merkezlerinin, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait milletvekili aday listelerini en geç bugün saat 17.00'ye kadar YSK'ye vermeleri gerekiyordu.

Bu kapsamda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun ve beraberindeki heyet tarafından milletvekili aday listeleri YSK'ye getirildi.

Listeleri teslim ettikten sonra açıklama yapan Ahmet Sorgun, çok önemli bir seçim sürecinin bir etabını daha tamamladıklarını belirterek, AK Parti olarak saat 16.27'de listeleri teslim ettiklerini bildirdi.

Seçimin millete, memlekete hayırlı olmasını dileyen Sorgun, Türkiye'de dünyanın en şeffaf seçimlerinin yapıldığını, dün de şeffaf bir şekilde kuraların çekildiğini anlattı.

AK Parti'nin listesinde, AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, İzmir 1. bölge 1. sıra milletvekili adayı olarak yer aldı.

Aday listesinin YSK'ye teslim edilmesinin ardından adaylara ilişkin detaylar da belli oldu.

167 milletvekili yeniden aday

Partide, 26. Dönem'de milletvekili olan 167 kişi yeniden aday gösterildi. Siyasette kadınların yer almasına önem veren AK Parti'de 126 kadın milletvekili adayı listede kendisine yer bulurken, 474 erkek adaya listelerde yer verildi.

AK Parti'nin 27. Dönem milletvekili aday listesinde 25 yaş altı aday sayısı 57, engelli aday sayısı ise 8 oldu.

Kocaeli'den 11'inci sırada aday gösterilen 18 yaşındaki Elif Nur Bayram en genç , Mardin 4.sıradan aday gösterilen Ahmet Munip Yıldızoğlu ise en yaşlı milletvekili adayı olarak listede kendine yer buldu.

Yaş ortalamasının 44 olduğu listedeki adayların 466'sının evli olduğu öğrenildi.

Sporcular da listede

Adayların mesleklerine bakıldığında, 213 kişi mesleğini özel sektör olarak beyan etti. Adayların 106'sı avukat, 61'i mimar/mühendis, 23'ü öğrenci, 17'si doktor, 15'i kamuda yönetici, 14'er mali müşavir ve öğretmen, 8'i eczacı ve 6'sı gazetecilerden oluştu.

AK Parti'nin gazeteci adayları, Ayşe Böhürler, Markar Eseyan, Tülay Kaynarca, Sabri Balaman, Temel Yıldırım ve İbrahim Toru oldu.

Listede, vali Selami Altınok, sporcu Kenan Sofuoğlu, Alpay Özalan ve Selçuk Çebi de yer aldı.

Listede olmayan isimler

65. Hükümet'te görev alan Başbakan Yardımcısı Şimşek, AB Bakanı Çelik, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, Ekonomi Bakanı Zeybekci, Maliye Bakanı Ağbal listede yer almadı.