ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fitne, fesat unsurları böyle güçlü bir yapıyı her zaman tahrik, tahrip etmek üzere yollarına devam edeceklerdir. Bunlar da hep içinizden, içimizden çıkan birileri olacaktır. Bunlara kapımıza dayandıkları zaman verilecek cevap, 'Bizim işimiz var, lütfen yolunuza.' olmalı." dedi.



Erdoğan, Kızılcahamam Eliz Hotel'de düzenlenen AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, engellileri, okul öncesi çocukları, yaşlıları gözetmeyen belediyeciliği kabul etmediklerinin altını çizerek, deprem, sel, heyelan ve fırtınalar gibi tabii afetlerin tehdidi altında olunduğunun asla unutulmamasını ve çalışmaların ona göre yürütülmesini istedi.

Kentsel dönüşüm çalışmalarını süratle tamamlayacaklarını belirten Erdoğan, büyükşehirler başta olmak üzere toplu taşıma öncelikli olarak ulaşım sorunu çözülmemiş yer bırakmayacaklarını söyledi.

Otopark sıkıntısının en küçük yerleşim yerlerine kadar sirayet etmiş durumda olduğuna dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konuda yapılmış apartmanların altında parklar, otoparklar olmayabilir. Şimdi mahallelerde kesinlikle yer altı, yer üstü, yer üstünden kastım cadde üzerinde otopark değil, yer üstünde belli bir yeri kamulaştırıp oralarda katlı otoparklar kurmak suretiyle yer altı ve yer üstü otoparklar inşa ederek, inşallah bu soruna çözüm bulmanız gerekiyor. Bu araçların her yerde park etmesi suretiyle birçok zaman Allah göstermesin yangında araçlar, itfaiye araçları gidecek yol dahi bulamıyorlar. Bunu çözmemiz lazım. Onun için de yer altına otoparklar, yer üstüne kurarak bunu da çözmemiz lazım."

İsraf meselesindeki hassasiyetin belediyelerdeki pek çok problem ve şüpheyi kendiliğinden ortadan kaldıracağını kaydeden Erdoğan, denetimin olmadığı bir yerde savurganlığın da keyfiliğin de diğer kötü alışkanlıkların da kendine zemin bulabileceğini dile getirdi.

- "Amacımız, işlerin doğru ve standart bir şekilde yürütülmesini sağlamak"

Bunun için millete söz verdikleri şekilde ülkedeki tüm belediyeleri plan, program, proje, yatırım, istihdam, harcama konusunda takip edecek, gerektiğinde ikazda bulunacak bir sistem geliştirdiklerini belirten Erdoğan, "Amacımız kimsenin işine karışmak değil, tüm işlerin doğru ve standart bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladığımız bu sistemi en kısa sürede faaliyete geçiriyoruz. Genel Merkezimizde de kendi belediyelerimizi daha yakından izlemeye alacak benzer bir sistem kuracak ve çalıştıracağız." ifadelerini kullandı.

Seçim kampanyası boyunca gittiği pek çok yerde karşısına çıkan bir hususa da değinmek istediğini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Dikkat ederseniz, AK Parti'nin sahibinin millet olduğunu, tek vazifemizin millete hizmet etmek olduğunu, hesap vereceğimiz yerin de yine milletin vicdanı olduğunu adeta döne döne tekrar tekrar söylüyorum. Bu anlayışa sahip bir partinin belediye başkanlarının, başka türlü siyaset yöntemiyle hareket etmesini düşünmek mümkün değildir. Hiçbirimiz bulunduğumuz makamların, hizmet makamı olduğunu unutmayacağız. Hizmet gayesinin olduğu yerde kibir, büyüklenme, tepeden bakma, insanları hakir görme, insanları kendinden uzak tutma kesinlikle söz konusu olamaz.

Makamında, aracında, yolda, çarşıda, pazarda etrafına korumalarla, kendi ekibiyle duvar ören belediye başkanı olamaz. Bu sayılar haddinden fazla oluyor. Halkla ilişkisini kesen başkanla, biz de ilişkimizi keseriz. Size oy vermiş olsun olmasın, şehrinizde yaşayan her bir ferdin meselesi artık sizin de meselenizdir. Bu yükü taşımayı göze alamıyorsanız yanlış görevde bulunuyorsunuz demektir."

Şehrin insanını olduğu kadar, tarihi, kültürü ve değerlerinin de bütün olarak görülmesi gerektiğine işaret eden Erdoğan, "İşimiz insanların gönüllerini kazanarak şehirlerimizi mamur etmek, ülke ve dünya markası haline getirmeye çalışmaktır." dedi.

- "Verilecek cevap şu olmalı, 'Bizim işimiz var, lütfen yolunuza'"

Hazreti Ali'nin Yemen Valisi'ne gönderdiği mektubu hatırlatan Erdoğan, "İnanıyorum ki buradaki mesajlar, günümüzde de bize ışık tutacaktır." görüşünü paylaştı.

Mektubu okuyan Erdoğan, "Ey vali, sana en sevimli gelen şeyler şunlar olsun; hak hususunda orta yolu tutmak, adaleti herkese yaymak, halkın rızasını kazanmak. Bunları yaparken katiplerin durumuna da iyi bak. İşlerini onların en iyisine yaptır. Seçimin kendi güvenine ve hoşgörüne dayalı olmasın çünkü insanlar yapmacık davranışlarla kendilerini yöneticilere iyi göstermeye çalışırlar. Arkasından da ne öğüt dinlerler ne de emanete riayet ederler. Bunun için sen, salih insanların tavsiyelerine itibar et. Topluma en iyi muamele edenleri ve emanete gerekli önemi gösterenleri seç." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Emanete kim sahip çıkacaksa onu göreve getirmek medeniyetimizin bize tavsiyesidir. Unutmayınız, eğrinin gölgesi de eğridir. Şayet siz doğru olursanız emrinizde çalışanlar da kendilerine ona göre çekidüzen verirler. Buradaki her bir arkadaşımın ifade ettiğim hususları ve daha fazlasını çok iyi bildiğine ve uygulama iradesine sahip olduğuna inanıyorum. Dava ve yol arkadaşlığımızın sebebi sizlerin bu vasıflara sahip kişiler olmanızdır. Her birinize önümüzdeki 5 yıllık görev sürenizde tekrar başarılar diliyorum.

Tüm teşkilat, il başkanları, ilçe, belde başkanları, tüm belediye başkanlarımız, sizleri birileri hep rahatsız etmek isteyebilir. Unutmayın, fitne bugün başlamadı. Tarihi, fitnenin çok eski, fesat, yeni başlamadı, tarihi çok eski. Fitne, fesat unsurları böyle bir güçlü yapıyı her zaman tahrik, tahrip etmek üzere hep yollarına devam edeceklerdir. Bunlar da yine unutmayın hep içinizden, içimizden çıkan birileri olacaktır. Bunlara kapımıza dayandıkları zaman verilecek cevap şu olmalı, 'Bizim işimiz var, lütfen yolunuza.' çünkü bizler seçim kampanyasında kar kış demeden koştururken, birileri yurt dışında seyahat ederken, bizler yine buralarda çalışmaları sürdürürken, birilerinin de Anadolu'nun değişik yerlerinde bu fitne, fesat unsurlarını karıştırmaya çalıştıklarını da çok çok iyi biliyoruz. Onun için hep beraber kenetleneceğiz, unutmayın bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız."

- Notlar

Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri, kadın ve gençlik kolları MYK üyeleri, il kadın ve gençlik kolları başkanları, büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanları, büyükşehir belediye meclis başkanvekilleri, il genel meclis başkanları ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun da katıldı.



Açılış konuşmasının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Yerel Yönetimler" ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da "Çevre, Şehir ve Kültür" konulu sunumlar yapacak.



Verilecek aranın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından birer sunum gerçekleştirilecek.

(Bitti)