YOZGAT (AA) - Başbakan Yardımcısı Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sanatçılara yönelik eleştirilerine ilişkin, "Ülkenin Cumhurbaşkanı, ülkenin sanatçıları, ülkenin siyasetçileri, vatandaşlarımızın, TSK'nın elde ettiği büyük bir başarı karşısında sevinç duyması kadar doğal bir şey olamaz. Onlara teşekkür etmesi kadar doğal bir şey olamaz. Öyle gözüküyor ki, Afrin zaferi Kılıçdaroğlu'nun ayarını bozmuştur." dedi.

Bozdağ, Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Salonu'nda düzenlenen Bakanlık Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı öncesinde, basın mensuplarının, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sanatçıları hedef alan ifadelerini sorması üzerine, Kılıçdaroğlu'nun millete olduğunu gibi sanatçılara da saygısızlığın alasını yaptığını söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun seçim sonuçlarında kendisi kaybedince de halkı suçladığını ifade eden Bozdağ, "Kendisine eleştiri yürüten kişiyi, dün Çorum'da da gördük, tahammül edemedi, hemen vatandaşı suçladı ve hakaret ediyor. Bu, alışkanlık haline gelmiş. Akıl ve fikir fukarası olan kişi, akılda ve fikirdeki eksikliğini küfür ve hakaretle kapatmaya çalışır. Şu anda görüyoruz ki CHP Genel Başkanı, akıl ve fikir fukaralığını millete ve milletin sanatçılarına hakaret etmekle kapatmaya çalışıyor. Böylesi bir açıklık, küfür ve hakaretle kapatılamaz. Bunu öğrenmesi lazım." diye konuştu.

Bozdağ, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında elde ettiği başarının milletin, ordunun ve herkesin ortak başarısı olduğuna dikkati çekti.

Bu zafere sevinmenin, bundan gurur duymanın, Mehmetçik'e teşekkür etmenin herkesin boynunun borcu olduğunu vurgulayan Bozdağ, şöyle konuştu:

"Şimdi Mehmetçik zafer elde etmiş, buna sevinmeyecek miyiz? Ülkenin Cumhurbaşkanı, ülkenin sanatçıları, ülkenin siyasetçileri, vatandaşlarımızın, TSK'nın elde ettiği büyük bir başarı karşısında sevinç duyması kadar doğal bir şey olamaz. Onlara teşekkür etmesi kadar doğal bir şey olamaz. Öyle gözüküyor ki, Afrin zaferi Kılıçdaroğlu'nun ayarını bozmuştur. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanımız, harekatın başladığı ilk günlerde yine Hatay'a gitmişti. O zaman ben de yanında vardım. O zaman da askeri kıyafet giymişti ama o zaman çıkıp, herhangi bir açıklama yapmadı, Cumhurbaşkanımızı eleştirmedi. Ama şimdi başka açıklamalar yapıyorlar. Ben buradan çağrıda bulunuyorum. 'Sayın Kılıçdaroğlu, siz neden Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'imizi tebrik için onların yanına gitmiyorsunuz? Neden onlara teşekkürlerinizi gidip yanlarına ifade etmiyorsun? Neden siz de gidip o kamuflajı giyip bu milletin ordu-millet olduğunu bir kez de siz göstermiyorsunuz?' Belli ki Afrin'in düşmesinden CHP, Türk milletinin kahir ekseriyeti gibi bir memnuniyet içerisinde değildir. Bu, onun dışa vurumudur."

Bozdağ, sanatçıların davranışından onur duyulması gerektiğini belirterek, Afrin zaferinin, şehitlerin ve gazilerin kanlarıyla elde edilmiş bir zafer olduğunu dile getirdi.

Sanatçıların gidip bu zaferi elde eden Mehmetçik'e teşekkür etmesi karşısında ancak onlara teşekkür edilebileceğini, hakaret etmeyi gerektirmeyeceğini aktaran Bozdağ, şöyle konuştu:

"Ama bunlar sanatçı tanımını da değiştirdiler. Uzun bir zamandır bunların gözünde sanatçı, sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret etmede zirve yapıyorsa, terör seviciliğini bunların yaptığı gibi yapıyorsa, Gezi'de Gezicilere destek veriyorsa, başka tür Türkiye'nin aleyhine iş ve işlem yapanlara destek veriyorsa ve Cumhurbaşkanımıza nefret ve düşmanlıkta ittifak ediyorsa sanatçı. Bunları yapmıyorlarsa, devletin başındaki Cumhurbaşkanına saygı duyuyorlarsa veya seviyorlarsa ve bunu da gösteriyorlarsa onlar hakareti hak eden insan konumuna düşüyor. Bu kutuplaştırıcı ve hastalıklı anlayışı reddediyoruz. Sanatçılar milletin ortak değeridir, onlara sahip çıkmak siyasetin ortak görevidir. Kılıçdaroğlu ister sahip çıksın, ister çıkmasın bu millet sanatçıları baş tacı etmeye devam edecektir. Ben buradan sanatçıları bir kez daha kutluyorum. Onlar teröristlerin değil, Mehmetçik'in yanında olmuşlardır. Onlar bu ülkeyi bölmek isteyenlerin değil, bu ülkenin bölünmesine engel olanların yanında olmuşlardır."

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